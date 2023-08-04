Рейтинг@Mail.ru
МИД России назвал заявления Евросоюза о свободе слова лицемерием - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/slovo-1888262114.html
МИД России назвал заявления Евросоюза о свободе слова лицемерием
МИД России назвал заявления Евросоюза о свободе слова лицемерием - РИА Новости, 04.08.2023
МИД России назвал заявления Евросоюза о свободе слова лицемерием
Обвинения Евросоюзом других стран в нарушении свободы слова и права на информацию являются очередным проявлением патологического лицемерия, в самом ЕС... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:10
2023-08-04T18:10
в мире
россия
нигер
мария захарова
евросоюз
набила массрали
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_f2ea8a33d539774291126071458e4139.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обвинения Евросоюзом других стран в нарушении свободы слова и права на информацию являются очередным проявлением патологического лицемерия, в самом ЕС систематически нарушают права СМИ и журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали заявила, что ЕС решительно осуждает блокировку вещания французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24 в Нигере, считает это посягательством на права и свободы человека "До тех пор, пока ЕС игнорирует подобный произвол на своей территории, осуждение других стран - не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия есовских чиновников", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД. Захарова указала на целый ряд случаев, когда в странах Европейского союза были заблокированы счета или прекращалось вещание российских медиакомпаний.
https://ria.ru/20230731/smi-1887323791.html
россия
нигер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f1e92e8b41afd4484df42b86e995d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нигер, мария захарова, евросоюз, набила массрали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Нигер, Мария Захарова, Евросоюз, Набила Массрали, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России назвал заявления Евросоюза о свободе слова лицемерием

Захарова назвала обвинения других стран Евросоюзом в нарушении свободы слова лицемерием

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обвинения Евросоюзом других стран в нарушении свободы слова и права на информацию являются очередным проявлением патологического лицемерия, в самом ЕС систематически нарушают права СМИ и журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали заявила, что ЕС решительно осуждает блокировку вещания французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24 в Нигере, считает это посягательством на права и свободы человека
"До тех пор, пока ЕС игнорирует подобный произвол на своей территории, осуждение других стран - не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия есовских чиновников", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД. Захарова указала на целый ряд случаев, когда в странах Европейского союза были заблокированы счета или прекращалось вещание российских медиакомпаний.
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Лидер Буркина-Фасо объяснил отключение французских СМИ их пропагандой
31 июля, 12:07
 
В миреРоссияНигерМария ЗахароваЕвросоюзНабила МассралиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала