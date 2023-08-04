https://ria.ru/20230804/slovo-1888262114.html

МИД России назвал заявления Евросоюза о свободе слова лицемерием

МИД России назвал заявления Евросоюза о свободе слова лицемерием - РИА Новости, 04.08.2023

МИД России назвал заявления Евросоюза о свободе слова лицемерием

Обвинения Евросоюзом других стран в нарушении свободы слова и права на информацию являются очередным проявлением патологического лицемерия, в самом ЕС... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:10

2023-08-04T18:10

2023-08-04T18:10

в мире

россия

нигер

мария захарова

евросоюз

набила массрали

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обвинения Евросоюзом других стран в нарушении свободы слова и права на информацию являются очередным проявлением патологического лицемерия, в самом ЕС систематически нарушают права СМИ и журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали заявила, что ЕС решительно осуждает блокировку вещания французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24 в Нигере, считает это посягательством на права и свободы человека "До тех пор, пока ЕС игнорирует подобный произвол на своей территории, осуждение других стран - не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия есовских чиновников", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД. Захарова указала на целый ряд случаев, когда в странах Европейского союза были заблокированы счета или прекращалось вещание российских медиакомпаний.

https://ria.ru/20230731/smi-1887323791.html

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нигер

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Кирилл Волков

в мире, россия, нигер, мария захарова, евросоюз, набила массрали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)