https://ria.ru/20230804/slovo-1888262114.html
МИД России назвал заявления Евросоюза о свободе слова лицемерием
МИД России назвал заявления Евросоюза о свободе слова лицемерием - РИА Новости, 04.08.2023
МИД России назвал заявления Евросоюза о свободе слова лицемерием
Обвинения Евросоюзом других стран в нарушении свободы слова и права на информацию являются очередным проявлением патологического лицемерия, в самом ЕС... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:10
2023-08-04T18:10
2023-08-04T18:10
в мире
россия
нигер
мария захарова
евросоюз
набила массрали
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обвинения Евросоюзом других стран в нарушении свободы слова и права на информацию являются очередным проявлением патологического лицемерия, в самом ЕС систематически нарушают права СМИ и журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали заявила, что ЕС решительно осуждает блокировку вещания французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24 в Нигере, считает это посягательством на права и свободы человека "До тех пор, пока ЕС игнорирует подобный произвол на своей территории, осуждение других стран - не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия есовских чиновников", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД. Захарова указала на целый ряд случаев, когда в странах Европейского союза были заблокированы счета или прекращалось вещание российских медиакомпаний.
https://ria.ru/20230731/smi-1887323791.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нигер, мария захарова, евросоюз, набила массрали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Нигер, Мария Захарова, Евросоюз, Набила Массрали, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России назвал заявления Евросоюза о свободе слова лицемерием
Захарова назвала обвинения других стран Евросоюзом в нарушении свободы слова лицемерием