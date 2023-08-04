https://ria.ru/20230804/sklady-1888192782.html

ВС России уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива ВСУ

ВС России уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива ВСУ - РИА Новости, 04.08.2023

ВС России уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива ВСУ

Российские военные уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива и боеприпасов украинских войск, сообщили в пятницу в сводке Министерства обороны РФ. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:42

2023-08-04T14:42

2023-08-04T15:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951561_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_7e83c8127ada1f4ae6a05a25d8b4500b.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива и боеприпасов украинских войск, сообщили в пятницу в сводке Министерства обороны РФ. "В районах населенных пунктов Красное Донецкой народной республики и Песчаное Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск", - говорится в сводке военного ведомства. Отмечается, что в районах населенных пунктов Белогоровка и Белая Гора в ДНР "поражены два пункта управления украинскими беспилотными летательными аппаратами".

https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888190451.html

донецкая народная республика

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф