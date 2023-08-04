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ВС России уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива ВСУ - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 04.08.2023 (обновлено: 15:15 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/sklady-1888192782.html
ВС России уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива ВСУ
ВС России уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива ВСУ - РИА Новости, 04.08.2023
ВС России уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива ВСУ
Российские военные уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива и боеприпасов украинских войск, сообщили в пятницу в сводке Министерства обороны РФ. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:42
2023-08-04T15:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива и боеприпасов украинских войск, сообщили в пятницу в сводке Министерства обороны РФ. "В районах населенных пунктов Красное Донецкой народной республики и Песчаное Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск", - говорится в сводке военного ведомства. Отмечается, что в районах населенных пунктов Белогоровка и Белая Гора в ДНР "поражены два пункта управления украинскими беспилотными летательными аппаратами".
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888190451.html
донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива ВСУ

ВС России уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива и боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива и боеприпасов украинских войск, сообщили в пятницу в сводке Министерства обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Красное Донецкой народной республики и Песчаное Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что в районах населенных пунктов Белогоровка и Белая Гора в ДНР "поражены два пункта управления украинскими беспилотными летательными аппаратами".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
14:32
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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