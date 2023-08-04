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ВС России уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива ВСУ
ВС России уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива ВСУ - РИА Новости, 04.08.2023
ВС России уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива ВСУ
Российские военные уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива и боеприпасов украинских войск, сообщили в пятницу в сводке Министерства обороны РФ. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:42
2023-08-04T14:42
2023-08-04T15:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива и боеприпасов украинских войск, сообщили в пятницу в сводке Министерства обороны РФ. "В районах населенных пунктов Красное Донецкой народной республики и Песчаное Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск", - говорится в сводке военного ведомства. Отмечается, что в районах населенных пунктов Белогоровка и Белая Гора в ДНР "поражены два пункта управления украинскими беспилотными летательными аппаратами".
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888190451.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива ВСУ
ВС России уничтожили в ДНР и Харьковской области склады топлива и боеприпасов ВСУ