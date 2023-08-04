https://ria.ru/20230804/shpionazh-1888168224.html

В Кремле прокомментировали задержание в Польше "российского шпиона"

В Кремле прокомментировали задержание в Польше "российского шпиона" - РИА Новости, 04.08.2023

В Кремле прокомментировали задержание в Польше "российского шпиона"

Кремль не владеет информацией о задержании в Польше гражданина Белоруссии за якобы "шпионаж" в пользу России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:27

2023-08-04T13:27

2023-08-04T13:27

в мире

польша

дмитрий песков

россия

белоруссия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кремль не владеет информацией о задержании в Польше гражданина Белоруссии за якобы "шпионаж" в пользу России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, у нас нет никакой информации на этот счет", - сказал Песков. Ранее глава МВД Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что польские спецслужбы задержали подозреваемого в работе на российскую разведку. Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня по соответствующему обвинению был задержан выступавший в первой польской лиге хоккеист Максим Сергеев, в июле сообщалось об украинском гражданине, якобы работавшем на российскую разведку.

https://ria.ru/20230309/prigovor-1856887621.html

польша

россия

белоруссия

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в мире, польша, дмитрий песков, россия, белоруссия