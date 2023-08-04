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В Кремле прокомментировали задержание в Польше "российского шпиона" - РИА Новости, 04.08.2023
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13:27 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/shpionazh-1888168224.html
В Кремле прокомментировали задержание в Польше "российского шпиона"
В Кремле прокомментировали задержание в Польше "российского шпиона" - РИА Новости, 04.08.2023
В Кремле прокомментировали задержание в Польше "российского шпиона"
Кремль не владеет информацией о задержании в Польше гражданина Белоруссии за якобы "шпионаж" в пользу России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:27
2023-08-04T13:27
в мире
польша
дмитрий песков
россия
белоруссия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кремль не владеет информацией о задержании в Польше гражданина Белоруссии за якобы "шпионаж" в пользу России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, у нас нет никакой информации на этот счет", - сказал Песков. Ранее глава МВД Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что польские спецслужбы задержали подозреваемого в работе на российскую разведку. Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня по соответствующему обвинению был задержан выступавший в первой польской лиге хоккеист Максим Сергеев, в июле сообщалось об украинском гражданине, якобы работавшем на российскую разведку.
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в мире, польша, дмитрий песков, россия, белоруссия
В мире, Польша, Дмитрий Песков, Россия, Белоруссия
В Кремле прокомментировали задержание в Польше "российского шпиона"

Песков: у Кремля нет данных о задержании в Польше белоруса за шпионаж в пользу России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кремль не владеет информацией о задержании в Польше гражданина Белоруссии за якобы "шпионаж" в пользу России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нет, у нас нет никакой информации на этот счет", - сказал Песков.
Ранее глава МВД Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что польские спецслужбы задержали подозреваемого в работе на российскую разведку.
Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня по соответствующему обвинению был задержан выступавший в первой польской лиге хоккеист Максим Сергеев, в июле сообщалось об украинском гражданине, якобы работавшем на российскую разведку.
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