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В Кремле прокомментировали задержание в Польше "российского шпиона"
В Кремле прокомментировали задержание в Польше "российского шпиона" - РИА Новости, 04.08.2023
В Кремле прокомментировали задержание в Польше "российского шпиона"
Кремль не владеет информацией о задержании в Польше гражданина Белоруссии за якобы "шпионаж" в пользу России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:27
2023-08-04T13:27
2023-08-04T13:27
в мире
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дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кремль не владеет информацией о задержании в Польше гражданина Белоруссии за якобы "шпионаж" в пользу России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, у нас нет никакой информации на этот счет", - сказал Песков. Ранее глава МВД Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что польские спецслужбы задержали подозреваемого в работе на российскую разведку. Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня по соответствующему обвинению был задержан выступавший в первой польской лиге хоккеист Максим Сергеев, в июле сообщалось об украинском гражданине, якобы работавшем на российскую разведку.
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в мире, польша, дмитрий песков, россия, белоруссия
В мире, Польша, Дмитрий Песков, Россия, Белоруссия
В Кремле прокомментировали задержание в Польше "российского шпиона"
Песков: у Кремля нет данных о задержании в Польше белоруса за шпионаж в пользу России