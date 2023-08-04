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Компания "Кавминводы" получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 04.08.2023
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11:52 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/sertifikat-1888141108.html
Компания "Кавминводы" получила сертификат "Сделано в России"
Компания "Кавминводы" получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 04.08.2023
Компания "Кавминводы" получила сертификат "Сделано в России"
"Кавминводы" получили добровольный сертификат "Сделано в России", "птичку"-логотип теперь можно будет увидеть на бутылках с питьевой водой "Новотерская", на... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T11:52
2023-08-04T11:52
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
сделано в россии
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Кавминводы" получили добровольный сертификат "Сделано в России", "птичку"-логотип теперь можно будет увидеть на бутылках с питьевой водой "Новотерская", на очереди - минеральная вода, сообщает компания."Сертификат - это еще одно подтверждение качества, уже на государственном уровне, а также способ познакомить потребителей за рубежом с продукцией под "зонтиком" странового бренда", - отметили в "Кавминводах".Там рассказали, что "в живописной долине Кавказских Минеральных Вод построен завод - акционерное общество "Кавминводы".Компанию в 1995 году основала Наталья Олещук, а сейчас ее дело продолжают дети. Продукция предприятия - природная минеральная вода "Новотерская целебная" и питьевая вода "Новотерская" - широко известна в России и за ее пределами. На заводе есть прямой минералопровод, современные технологии водоочистки, надежное оборудование, высококлассные специалисты, а технология добычи, транспортировки и розлива позволяет производить природную минеральную воду высокого качества.Змейкинское месторождение, из которого разливают воду на заводе, было разведано и пробурено в 1970-1980-х годах. Минеральная вода добывается из скважины глубиной 1482 метра без применения насосных установок, поскольку достаточно давления в самой скважине. Транспортировка воды на предприятие ведется по прямому минералопроводу из нержавеющей стали.Минеральная вода "Новотерская целебная" уже завоевала более 150 наград, а сам завод "Кавминвод" производит порядка 75 миллионов бутылок в год и обеспечивает более 200 рабочих мест жителям Ставрополья. Также "Новотерская" продается не только по всей стране, но и отправляется на экспорт.Для подтверждения качества минеральной воды, теперь уже на государственном уровне, "Кавминводы" решила получить добровольный сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность"."Мы с радостью получили сертификат Made in Russia на нашу продукцию как очередное доказательство качества нашей продукции. Надеемся, что "птичка" поможет познакомить с нашей продукцией людей со всех уголков не только нашей страны, но и других стран", - сказал генеральный директор АО "Кавминводы" Максим Которов.В компании уточняют, что планируют использовать "птичку" во всех дружественных странах и что ее получение - отправная точка для нового витка экспорта продукции. Недавно на завод приезжала делегация из Китая, чтобы обсудить возможное сотрудничество, так что "Кавминводы" решительно планируют расширять границы "Новотерской".
https://ria.ru/20230803/produktsiya-1888025643.html
https://ria.ru/20230802/biznes-1887847101.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), сделано в россии
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Сделано в России

Компания "Кавминводы" получила сертификат "Сделано в России"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Кавминводы" получили добровольный сертификат "Сделано в России", "птичку"-логотип теперь можно будет увидеть на бутылках с питьевой водой "Новотерская", на очереди - минеральная вода, сообщает компания.
"Сертификат - это еще одно подтверждение качества, уже на государственном уровне, а также способ познакомить потребителей за рубежом с продукцией под "зонтиком" странового бренда", - отметили в "Кавминводах".
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Там рассказали, что "в живописной долине Кавказских Минеральных Вод построен завод - акционерное общество "Кавминводы".
Компанию в 1995 году основала Наталья Олещук, а сейчас ее дело продолжают дети. Продукция предприятия - природная минеральная вода "Новотерская целебная" и питьевая вода "Новотерская" - широко известна в России и за ее пределами. На заводе есть прямой минералопровод, современные технологии водоочистки, надежное оборудование, высококлассные специалисты, а технология добычи, транспортировки и розлива позволяет производить природную минеральную воду высокого качества.
Змейкинское месторождение, из которого разливают воду на заводе, было разведано и пробурено в 1970-1980-х годах. Минеральная вода добывается из скважины глубиной 1482 метра без применения насосных установок, поскольку достаточно давления в самой скважине. Транспортировка воды на предприятие ведется по прямому минералопроводу из нержавеющей стали.
Минеральная вода "Новотерская целебная" уже завоевала более 150 наград, а сам завод "Кавминвод" производит порядка 75 миллионов бутылок в год и обеспечивает более 200 рабочих мест жителям Ставрополья. Также "Новотерская" продается не только по всей стране, но и отправляется на экспорт.
Для подтверждения качества минеральной воды, теперь уже на государственном уровне, "Кавминводы" решила получить добровольный сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность".
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"Мы с радостью получили сертификат Made in Russia на нашу продукцию как очередное доказательство качества нашей продукции. Надеемся, что "птичка" поможет познакомить с нашей продукцией людей со всех уголков не только нашей страны, но и других стран", - сказал генеральный директор АО "Кавминводы" Максим Которов.
В компании уточняют, что планируют использовать "птичку" во всех дружественных странах и что ее получение - отправная точка для нового витка экспорта продукции. Недавно на завод приезжала делегация из Китая, чтобы обсудить возможное сотрудничество, так что "Кавминводы" решительно планируют расширять границы "Новотерской".
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Сделано в России
 
 
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