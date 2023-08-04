https://ria.ru/20230804/sdelka-1888241154.html

Захарова заявила о неизменности позиции России по зерновой сделке

Захарова заявила о неизменности позиции России по зерновой сделке - РИА Новости, 04.08.2023

Захарова заявила о неизменности позиции России по зерновой сделке

Позиция России по восстановлению зерновой сделки остается прежней: сначала решение системных задач, а после - ее реанимирование, заявила официальный... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:58

2023-08-04T16:58

2023-08-04T16:58

мария захарова

россельхозбанк

swift

зерновая сделка

экономика

сша

в мире

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Позиция России по восстановлению зерновой сделки остается прежней: сначала решение системных задач, а после - ее реанимирование, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о призыве Вашингтона восстановить черноморскую инициативу. Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что США "принимали шаги для решения проблем с доставкой и страхованием в ходе действия черноморской зерновой инициативы, в том числе писали письма в банки для обеспечения процесса транзакций". А в случае возвращения России к договоренностям по зерновой сделке, по словам Блинкена, Вашингтон "продолжит делать все, что необходимо", для экспорта продовольствия. "В этих условиях наша позиция остается прежней и уже неоднократно озвучивалась, – сначала решение "системных" задач (переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок запчастей; налаживание транспортной логистики и страхования; восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам; речи об аммиакопроводе "Тольятти-Одесса" уже, к сожалению, не идет), и только после этого рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы в соответствии с заявленными гуманитарными целями", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ подчеркнула, что Запад продолжает тиражировать тезис о снижении мировых цен на зерновые, но умалчивает, что цены снижались с пиковых значений марта 2022 года и до запуска черноморской инициативы, сейчас же остаются на стабильно низком уровне. "Примечательно, что фактический запрет на экспорт российских и белорусских минеральных удобрений, который привел к их физическому дефициту, на ценообразование, по мнению западников, видимо, никак не влияет", - подчеркнула Захарова. В том числе, добавила она, в западных столицах не говорят об отказах разблокировать российские удобрения для безвозмездной передачи беднейшим странам. "Эти примеры и риторика лишний раз демонстрируют как коммерческий и ограниченный характер черноморской инициативы, так и истинное отношение к меморандуму Россия - ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта", - заключила официальный представитель МИД РФ.

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мария захарова, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, экономика, сша, в мире