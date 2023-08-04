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Белград не поддержит санкции Вашингтона против лидеров боснийских сербов - РИА Новости, 04.08.2023
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21:26 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/sanktsii-1888288272.html
Белград не поддержит санкции Вашингтона против лидеров боснийских сербов
Белград не поддержит санкции Вашингтона против лидеров боснийских сербов - РИА Новости, 04.08.2023
Белград не поддержит санкции Вашингтона против лидеров боснийских сербов
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для официального Белграда введённые США санкции против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины "не... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T21:26
2023-08-04T21:26
сша
сербия
россия
александр вучич
александр вулин
милорад додик
государственный департамент сша
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БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для официального Белграда введённые США санкции против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины "не существуют". Глава Сербского государства и патриарх Сербский Порфирий накануне начали двухдневную поездку по Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), их принимают президент РС БиГ Милорад Додик и политическое руководство боснийский сербов. В четверг Вучич сообщил о растущем внешнем давлении на Сербию и Республику Сербскую Боснии Герцеговины (БиГ) в свете конфликта на Украине введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров. "Санкции в отношении руководства РС считаем неприемлемыми и незаслуженными, в соответствии с этим, несмотря на то, что мы малая страна по сравнению с такой большой и мощной силой как США, Сербия будет относиться к попавшим под санкции лицам так, как будто санкций не существует", - заявил президент Сербии. Он добавил, что это единственно возможное, честное и правильное решение и что Белград понесет "косвенные последствия" такого решения. В четверг он указал, что санкции – очень серьезная проблема, напомнил, что они ранее введены США и против главы Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии Александра Вулина, перед тем вводились против лидеров сербов на севере Косово и Метохии, а теперь и в отношении всего руководства РС БиГ. Госдеп США в ночь на 1 августа сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Минфин США в середине июля сообщил о введении санкций против главы сербской контрразведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. Он возглавил БИА в декабре 2022 года, ранее являлся министром внутренних дел страны и министром обороны. Вулин также возглавляет основанное им "Движение социалистов". Президент Сербии указал затем, что власти США перед тем, как ввести санкции в отношении директора БИА требовали от руководства страны поддержать ограничительные меры Запада против России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230530/revolyutsiya-1875037172.html
https://ria.ru/20230724/sanktsii-1885910134.html
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сша, сербия, россия, александр вучич, александр вулин, милорад додик, государственный департамент сша
США, Сербия, Россия, Александр Вучич, Александр Вулин, Милорад Додик, Государственный департамент США
Белград не поддержит санкции Вашингтона против лидеров боснийских сербов

Президент Сербии Вучич назвал санкции США против боснийских сербов неприемлемыми

© Depositphotos.com / VladimirNenezicВид на Белград
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Depositphotos.com / VladimirNenezic
Вид на Белград. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для официального Белграда введённые США санкции против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины "не существуют".
Глава Сербского государства и патриарх Сербский Порфирий накануне начали двухдневную поездку по Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), их принимают президент РС БиГ Милорад Додик и политическое руководство боснийский сербов.
Полиция и солдаты KFOR возле муниципального здания в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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30 мая, 12:35
В четверг Вучич сообщил о растущем внешнем давлении на Сербию и Республику Сербскую Боснии Герцеговины (БиГ) в свете конфликта на Украине введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров.
"Санкции в отношении руководства РС считаем неприемлемыми и незаслуженными, в соответствии с этим, несмотря на то, что мы малая страна по сравнению с такой большой и мощной силой как США, Сербия будет относиться к попавшим под санкции лицам так, как будто санкций не существует", - заявил президент Сербии.
Он добавил, что это единственно возможное, честное и правильное решение и что Белград понесет "косвенные последствия" такого решения.
В четверг он указал, что санкции – очень серьезная проблема, напомнил, что они ранее введены США и против главы Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии Александра Вулина, перед тем вводились против лидеров сербов на севере Косово и Метохии, а теперь и в отношении всего руководства РС БиГ.
Госдеп США в ночь на 1 августа сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
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В СВР прокомментировали внесение Вулина в санкционные списки США
24 июля, 11:02
Минфин США в середине июля сообщил о введении санкций против главы сербской контрразведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. Он возглавил БИА в декабре 2022 года, ранее являлся министром внутренних дел страны и министром обороны. Вулин также возглавляет основанное им "Движение социалистов". Президент Сербии указал затем, что власти США перед тем, как ввести санкции в отношении директора БИА требовали от руководства страны поддержать ограничительные меры Запада против России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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29 мая, 23:32
 
СШАСербияРоссияАлександр ВучичАлександр ВулинМилорад ДодикГосударственный департамент США
 
 
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