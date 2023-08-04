https://ria.ru/20230804/sanktsii-1888288272.html

Белград не поддержит санкции Вашингтона против лидеров боснийских сербов

Белград не поддержит санкции Вашингтона против лидеров боснийских сербов - РИА Новости, 04.08.2023

Белград не поддержит санкции Вашингтона против лидеров боснийских сербов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для официального Белграда введённые США санкции против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины "не... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T21:26

2023-08-04T21:26

2023-08-04T21:26

сша

сербия

россия

александр вучич

александр вулин

милорад додик

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581182057_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_ecb5ae0caf31eae052539d04f1045684.jpg

БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для официального Белграда введённые США санкции против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины "не существуют". Глава Сербского государства и патриарх Сербский Порфирий накануне начали двухдневную поездку по Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), их принимают президент РС БиГ Милорад Додик и политическое руководство боснийский сербов. В четверг Вучич сообщил о растущем внешнем давлении на Сербию и Республику Сербскую Боснии Герцеговины (БиГ) в свете конфликта на Украине введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров. "Санкции в отношении руководства РС считаем неприемлемыми и незаслуженными, в соответствии с этим, несмотря на то, что мы малая страна по сравнению с такой большой и мощной силой как США, Сербия будет относиться к попавшим под санкции лицам так, как будто санкций не существует", - заявил президент Сербии. Он добавил, что это единственно возможное, честное и правильное решение и что Белград понесет "косвенные последствия" такого решения. В четверг он указал, что санкции – очень серьезная проблема, напомнил, что они ранее введены США и против главы Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии Александра Вулина, перед тем вводились против лидеров сербов на севере Косово и Метохии, а теперь и в отношении всего руководства РС БиГ. Госдеп США в ночь на 1 августа сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Минфин США в середине июля сообщил о введении санкций против главы сербской контрразведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. Он возглавил БИА в декабре 2022 года, ранее являлся министром внутренних дел страны и министром обороны. Вулин также возглавляет основанное им "Движение социалистов". Президент Сербии указал затем, что власти США перед тем, как ввести санкции в отношении директора БИА требовали от руководства страны поддержать ограничительные меры Запада против России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230530/revolyutsiya-1875037172.html

https://ria.ru/20230724/sanktsii-1885910134.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

сша

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, сербия, россия, александр вучич, александр вулин, милорад додик, государственный департамент сша