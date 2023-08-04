Белград не поддержит санкции Вашингтона против лидеров боснийских сербов
Президент Сербии Вучич назвал санкции США против боснийских сербов неприемлемыми
© Depositphotos.com / VladimirNenezicВид на Белград
© Depositphotos.com / VladimirNenezic
Вид на Белград. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для официального Белграда введённые США санкции против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины "не существуют".
Глава Сербского государства и патриарх Сербский Порфирий накануне начали двухдневную поездку по Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), их принимают президент РС БиГ Милорад Додик и политическое руководство боснийский сербов.
В четверг Вучич сообщил о растущем внешнем давлении на Сербию и Республику Сербскую Боснии Герцеговины (БиГ) в свете конфликта на Украине введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров.
"Санкции в отношении руководства РС считаем неприемлемыми и незаслуженными, в соответствии с этим, несмотря на то, что мы малая страна по сравнению с такой большой и мощной силой как США, Сербия будет относиться к попавшим под санкции лицам так, как будто санкций не существует", - заявил президент Сербии.
Он добавил, что это единственно возможное, честное и правильное решение и что Белград понесет "косвенные последствия" такого решения.
В четверг он указал, что санкции – очень серьезная проблема, напомнил, что они ранее введены США и против главы Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии Александра Вулина, перед тем вводились против лидеров сербов на севере Косово и Метохии, а теперь и в отношении всего руководства РС БиГ.
Госдеп США в ночь на 1 августа сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
Минфин США в середине июля сообщил о введении санкций против главы сербской контрразведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. Он возглавил БИА в декабре 2022 года, ранее являлся министром внутренних дел страны и министром обороны. Вулин также возглавляет основанное им "Движение социалистов". Президент Сербии указал затем, что власти США перед тем, как ввести санкции в отношении директора БИА требовали от руководства страны поддержать ограничительные меры Запада против России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.