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Ростовский губернатор опроверг сообщения о нападении на пост ДПС - РИА Новости, 04.08.2023
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16:03 04.08.2023 (обновлено: 16:15 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/rostov-1888223682.html
Ростовский губернатор опроверг сообщения о нападении на пост ДПС
Ростовский губернатор опроверг сообщения о нападении на пост ДПС - РИА Новости, 04.08.2023
Ростовский губернатор опроверг сообщения о нападении на пост ДПС
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что информация о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону не... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:03
2023-08-04T16:15
ростов-на-дону
происшествия
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что информация о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону не соответствует действительности, там проходили учения.Ранее Telegram-каналы сообщили, что в Ростове-на-Дону проверяют информацию о нападении на пост ДПС на въезде в город со стороны Таганрога."Некоторые тг-каналы сообщили о якобы нападении на пост ДПС на выезде из Ростова. Информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия", - написал Голубев.
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Ростов-на-Дону, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
Ростовский губернатор опроверг сообщения о нападении на пост ДПС

Губернатор Голубев опроверг сообщения о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что информация о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону не соответствует действительности, там проходили учения.
Ранее Telegram-каналы сообщили, что в Ростове-на-Дону проверяют информацию о нападении на пост ДПС на въезде в город со стороны Таганрога.
"Некоторые тг-каналы сообщили о якобы нападении на пост ДПС на выезде из Ростова. Информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия", - написал Голубев.
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