https://ria.ru/20230804/rostov-1888223682.html

Ростовский губернатор опроверг сообщения о нападении на пост ДПС

Ростовский губернатор опроверг сообщения о нападении на пост ДПС - РИА Новости, 04.08.2023

Ростовский губернатор опроверг сообщения о нападении на пост ДПС

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что информация о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону не... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:03

2023-08-04T16:03

2023-08-04T16:15

ростов-на-дону

происшествия

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что информация о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону не соответствует действительности, там проходили учения.Ранее Telegram-каналы сообщили, что в Ростове-на-Дону проверяют информацию о нападении на пост ДПС на въезде в город со стороны Таганрога."Некоторые тг-каналы сообщили о якобы нападении на пост ДПС на выезде из Ростова. Информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия", - написал Голубев.

https://ria.ru/20230705/feyk-1882307244.html

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ростов-на-дону, происшествия, ростовская область, василий голубев