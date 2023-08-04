https://ria.ru/20230804/rostov-1888223682.html
Ростовский губернатор опроверг сообщения о нападении на пост ДПС
Ростовский губернатор опроверг сообщения о нападении на пост ДПС - РИА Новости, 04.08.2023
Ростовский губернатор опроверг сообщения о нападении на пост ДПС
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что информация о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону не... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:03
2023-08-04T16:03
2023-08-04T16:15
ростов-на-дону
происшествия
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что информация о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону не соответствует действительности, там проходили учения.Ранее Telegram-каналы сообщили, что в Ростове-на-Дону проверяют информацию о нападении на пост ДПС на въезде в город со стороны Таганрога."Некоторые тг-каналы сообщили о якобы нападении на пост ДПС на выезде из Ростова. Информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия", - написал Голубев.
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ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, происшествия, ростовская область, василий голубев
Ростов-на-Дону, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
Ростовский губернатор опроверг сообщения о нападении на пост ДПС
Губернатор Голубев опроверг сообщения о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону