https://ria.ru/20230804/rossiya-1888136757.html

Памфилова: для недружественных стран независимость России подобна смерти

Памфилова: для недружественных стран независимость России подобна смерти - РИА Новости, 04.08.2023

Памфилова: для недружественных стран независимость России подобна смерти

Ряд недружественных стран хочет ослабить Россию из собственной выгоды, они не выносят самостоятельность и независимость других государств, российская власть... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:40

2023-08-04T11:40

2023-08-04T11:40

политика

россия

элла памфилова

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ПЯТИГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Ряд недружественных стран хочет ослабить Россию из собственной выгоды, они не выносят самостоятельность и независимость других государств, российская власть действует из интересов народа и собственных ценностей – для них это "смерти подобно", заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В следующем году нам предстоит очень важное общественно-политическое событие ... это - выборы президента Российской Федерации, которые будут в марте ... Я говорю, что это важнейшее политическое событие для мира... исходя из того, что ряд стран очень хочет нас ослабить для того, чтобы самим жить хорошо, как они жили раньше, потроша все другие страны. Они не выносят альтернативы, не выносят чьей-то самостоятельности, чьей-то независимости ... Нет, у нас своя система ценностей, свои национальные интересы. И мы будем делать так, и жить так, как мы хотим, как наш народ хочет. Вот для них это смерти подобно", - сказала Памфилова на встрече с участниками Российского движения детей и молодежи "Движение первых". По ее словам, сейчас такое время, когда российскому народу надо объединиться. "Вот это единство народа - показать всему миру силу, веру в то, что мы верим в свое будущее, что мы любим и ценим свое настоящее и свою Родину", - отметила она. Как утверждает глава ЦИК РФ, выборы президента России "во многом будут важным катализатором процесса". "Катализатором, насколько мы едины, насколько мы сильны, насколько мы сплотимся вокруг верховной власти в лице президента и дадим отпор всем тем, кто посягает на нашу с вами независимость, на нашу с вами землю", - пояснила Памфилова. Форум "Организация обучения и наставничество в избирательном процессе "Время Выбора" проходит со 2 по 4 августа в Пятигорске в автономном учреждении дополнительного профессионального образования "Центр знаний Машук". Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.

https://ria.ru/20230803/norvegiya-1887911157.html

https://ria.ru/20230728/provokatsii-1886962356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, элла памфилова