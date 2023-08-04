https://ria.ru/20230804/rosgvardiya-1888241849.html
Путин запретил бойцам Росгвардии публиковать свои фото в интернете
Путин запретил бойцам Росгвардии публиковать свои фото в интернете - РИА Новости, 04.08.2023
Путин запретил бойцам Росгвардии публиковать свои фото в интернете
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает запрет для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ и интернете свои... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:02
2023-08-04T17:02
2023-08-04T17:04
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791739_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d038ba27f871afa85c205a7d5979575.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает запрет для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ и интернете свои фото и фото других военнослужащих, а также возможность поступления на службу в Росгвардию при мобилизации. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. В соответствии с документом, личному составу войск Росгвардии запрещается размещать в СМИ, в интернете данные (в том числе фото-, видеоматериалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале, в том числе уволенных со службы, членах их семей, позволяющие установить их место нахождения. Закон также устанавливает, что при объявлении мобилизации граждане в запасе, проходившие службу в Росгвардии на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции, могут быть направлены для прохождения службы в Росгвардии. Уточняется, что указанные граждане при отказе от прохождения военной службы в национальной гвардии по мобилизации подлежат призыву на военную службу. Документ также предполагает возможность заключать краткосрочные контракты (до 1 года) на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях.
https://ria.ru/20230719/tekhnika-1885096030.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791739_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6474b34d89640647290c1dfce20b444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин запретил бойцам Росгвардии публиковать свои фото в интернете
Путин запретил росгвардейцам публиковать фото в Сети и разрешил мобилизацию в ведомство
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает запрет для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ и интернете свои фото и фото других военнослужащих, а также возможность поступления на службу в Росгвардию при мобилизации. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В соответствии с документом, личному составу войск Росгвардии запрещается размещать в СМИ, в интернете данные (в том числе фото-, видеоматериалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале, в том числе уволенных со службы, членах их семей, позволяющие установить их место нахождения.
Закон также устанавливает, что при объявлении мобилизации граждане в запасе, проходившие службу в Росгвардии на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции, могут быть направлены для прохождения службы в Росгвардии. Уточняется, что указанные граждане при отказе от прохождения военной службы в национальной гвардии по мобилизации подлежат призыву на военную службу.
Документ также предполагает возможность заключать краткосрочные контракты (до 1 года) на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях.
Росгвардия получила право иметь на вооружении тяжелую технику