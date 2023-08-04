https://ria.ru/20230804/rosgvardiya-1888241849.html

Путин запретил бойцам Росгвардии публиковать свои фото в интернете

Путин запретил бойцам Росгвардии публиковать свои фото в интернете - РИА Новости, 04.08.2023

Путин запретил бойцам Росгвардии публиковать свои фото в интернете

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает запрет для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ и интернете свои... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:02

2023-08-04T17:02

2023-08-04T17:04

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791739_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d038ba27f871afa85c205a7d5979575.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает запрет для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ и интернете свои фото и фото других военнослужащих, а также возможность поступления на службу в Росгвардию при мобилизации. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. В соответствии с документом, личному составу войск Росгвардии запрещается размещать в СМИ, в интернете данные (в том числе фото-, видеоматериалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале, в том числе уволенных со службы, членах их семей, позволяющие установить их место нахождения. Закон также устанавливает, что при объявлении мобилизации граждане в запасе, проходившие службу в Росгвардии на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции, могут быть направлены для прохождения службы в Росгвардии. Уточняется, что указанные граждане при отказе от прохождения военной службы в национальной гвардии по мобилизации подлежат призыву на военную службу. Документ также предполагает возможность заключать краткосрочные контракты (до 1 года) на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях.

https://ria.ru/20230719/tekhnika-1885096030.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)