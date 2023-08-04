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Путин запретил бойцам Росгвардии публиковать свои фото в интернете - РИА Новости, 04.08.2023
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17:02 04.08.2023 (обновлено: 17:04 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/rosgvardiya-1888241849.html
Путин запретил бойцам Росгвардии публиковать свои фото в интернете
Путин запретил бойцам Росгвардии публиковать свои фото в интернете - РИА Новости, 04.08.2023
Путин запретил бойцам Росгвардии публиковать свои фото в интернете
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает запрет для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ и интернете свои... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:02
2023-08-04T17:04
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает запрет для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ и интернете свои фото и фото других военнослужащих, а также возможность поступления на службу в Росгвардию при мобилизации. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. В соответствии с документом, личному составу войск Росгвардии запрещается размещать в СМИ, в интернете данные (в том числе фото-, видеоматериалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале, в том числе уволенных со службы, членах их семей, позволяющие установить их место нахождения. Закон также устанавливает, что при объявлении мобилизации граждане в запасе, проходившие службу в Росгвардии на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции, могут быть направлены для прохождения службы в Росгвардии. Уточняется, что указанные граждане при отказе от прохождения военной службы в национальной гвардии по мобилизации подлежат призыву на военную службу. Документ также предполагает возможность заключать краткосрочные контракты (до 1 года) на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях.
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин запретил бойцам Росгвардии публиковать свои фото в интернете

Путин запретил росгвардейцам публиковать фото в Сети и разрешил мобилизацию в ведомство

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПатрульная машина Росгвардии
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Патрульная машина Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает запрет для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ и интернете свои фото и фото других военнослужащих, а также возможность поступления на службу в Росгвардию при мобилизации. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В соответствии с документом, личному составу войск Росгвардии запрещается размещать в СМИ, в интернете данные (в том числе фото-, видеоматериалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале, в том числе уволенных со службы, членах их семей, позволяющие установить их место нахождения.
Закон также устанавливает, что при объявлении мобилизации граждане в запасе, проходившие службу в Росгвардии на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции, могут быть направлены для прохождения службы в Росгвардии. Уточняется, что указанные граждане при отказе от прохождения военной службы в национальной гвардии по мобилизации подлежат призыву на военную службу.
Документ также предполагает возможность заключать краткосрочные контракты (до 1 года) на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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19 июля, 16:10
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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