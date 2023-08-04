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Ярославские власти ввели особый противопожарный режим
Ярославские власти ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 04.08.2023
Ярославские власти ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим сроком на 21 день ввели в Ярославской области, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:50
2023-08-04T17:50
2023-08-04T17:50
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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БЕЛГОРОД, 4 авг – РИА Новости. Особый противопожарный режим сроком на 21 день ввели в Ярославской области, сообщает пресс-служба областного правительства. "Указом губернатора Михаила Евраева в Ярославской области вновь введен особый противопожарный режим, который продлится 21 день. Во время его действия вводится запрет на посещение лесов и проведение пожароопасных работ", - говорится в сообщении на сайте правительства. Уточняется, что во время его действия будет запрещено посещение лесов и проведение работ, которые могут вызвать пожары. Также мониторинг пожароопасной обстановки будет усилен по всем направлениям. По данным пресс-службы, чтобы минимизировать риски возгораний в лесах в этом году было приобретено 40 новых камер. На вышках сотовой связи установлены 53 устройства, которые при помощи системы мониторинга "Лесоохранитель" позволяют контролировать обстановку в круглосуточном режиме на 100% территории лесного фонда. Согласно информации от МЧС, особый противопожарный режим – это мера безопасности, принимаемая в случае угрозы пожара или для обеспечения максимальной защиты от возгорания. В таком режиме принимаются специальные меры для предотвращения пожара, также устанавливается запрет на посещение гражданами лесов, устанавливается запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, организуется работа патрульных, проводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях режима, влекут штраф для физлиц в размере от 2 до 4 тысяч рублей, для юрлиц - от 200 до 400 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230707/priamure-1882710305.html
ярославская область
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ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Ярославские власти ввели особый противопожарный режим
В Ярославской области ввели особый противопожарный режим, который продлится 21 день