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Автобусные остановки отремонтировали в семи городских округах МО

Автобусные остановки отремонтировали в семи городских округах МО - РИА Новости, 04.08.2023

Автобусные остановки отремонтировали в семи городских округах МО

В пресс-службе минтранса Подмосковья рассказали про ремонт автобусных остановок в семи городских округах региона, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:44

2023-08-04T15:44

2023-08-04T15:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.В пресс-службе минтранса Подмосковья рассказали про ремонт автобусных остановок в семи городских округах региона, сообщил телеканал "360".Специалисты "Мосавтодора" обновили пассажирские павильоны на Пятницком шоссе в Солнечногорске и на Калининградской улице в Королеве. Также были произведены работы на Лихачевском проспекте, Старом Дмитровском шоссе в Долгопрудном, улице Советской Конституции в Ногинске, Керамической улице в Дедовске, Лесной улице в Лыткарине и Пролетарской улице в Орехово-Зуеве.Жителей региона призвали более бережно относиться к дорожным объектам.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)