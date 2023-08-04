https://ria.ru/20230804/pvo-1888115325.html

ПВО ночью сбила беспилотники над Азовским морем и Бердянском

ПВО ночью сбила беспилотники над Азовским морем и Бердянском - РИА Новости, 04.08.2023

ПВО ночью сбила беспилотники над Азовским морем и Бердянском

Ударные беспилотники ночью были сбиты над Бердянском и Азовским морем в Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале врио главы области Евгений... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:23

2023-08-04T10:23

2023-08-04T10:27

специальная военная операция на украине

азовское море

бердянск

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Ударные беспилотники ночью были сбиты над Бердянском и Азовским морем в Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале врио главы области Евгений Балицкий."Сегодня ночью противник снова пытался наносить удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Около двух часов ночи наши ПВО сбили БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска", - написал Балицкий.Всего за прошедшие сутки противник совершил 65 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях, добавил он.

https://ria.ru/20230801/pvo-1887590503.html

азовское море

бердянск

запорожская область

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Кирилл Волков

азовское море, бердянск, безопасность, запорожская область, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр