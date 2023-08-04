https://ria.ru/20230804/pvo-1888088052.html
"Твои руки в крови". В Сети набросились на Зеленского из-за слов о ПВО
"Твои руки в крови". В Сети набросились на Зеленского из-за слов о ПВО - РИА Новости, 04.08.2023
"Твои руки в крови". В Сети набросились на Зеленского из-за слов о ПВО
Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе над усилением украинской противовоздушной обороны. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T00:59
2023-08-04T00:59
2023-08-04T09:42
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе над усилением украинской противовоздушной обороны."Спасаете жизни, так? На твоих руках кровь сотен тысяч украинцев. Ты заставил их умереть за прибыль", — разозлился Tojásos Hokedli."Мы работаем над тем, чтобы получить больше систем ПВО". Так это значит, что орудия ПВО превращаются в груды металла и заканчиваются?" — поинтересовался Fish."Киеву постоянно нужно новое вооружение. Это денежная яма, отмывающая спонсирование для западной элиты", — высказался Geopolitical Health."Не наша проблема", — отметил Photo of John Wayne."Ты отличный тестировщик оружия, Володя, продолжай в том же духе. Американцы это ценят", — съязвил Περίεργος.Другие пользователи предположили, что за посланием украинского лидера скрывается очередная просьба об отправке Киеву западного вооружения.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
"Твои руки в крови". В Сети набросились на Зеленского из-за слов о ПВО
Пользователи Twitter высмеяли заявление Зеленского об улучшении работы украинской ПВО
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Пользователи Twitter
негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе над усилением украинской противовоздушной обороны.
«
"Спасаете жизни, так? На твоих руках кровь сотен тысяч украинцев. Ты заставил их умереть за прибыль", — разозлился Tojásos Hokedli.
"Мы работаем над тем, чтобы получить больше систем ПВО". Так это значит, что орудия ПВО превращаются в груды металла и заканчиваются?" — поинтересовался Fish.
"Киеву постоянно нужно новое вооружение. Это денежная яма, отмывающая спонсирование для западной элиты", — высказался Geopolitical Health.
"Не наша проблема", — отметил Photo of John Wayne.
"Ты отличный тестировщик оружия, Володя, продолжай в том же духе. Американцы это ценят", — съязвил Περίεργος.
Другие пользователи предположили, что за посланием украинского лидера скрывается очередная просьба об отправке Киеву
западного вооружения.
США объявят о новом транше помощи Киеву на следующей неделе, пишут СМИ