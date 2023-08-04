https://ria.ru/20230804/pvo-1888088052.html

"Твои руки в крови". В Сети набросились на Зеленского из-за слов о ПВО

"Твои руки в крови". В Сети набросились на Зеленского из-за слов о ПВО - РИА Новости, 04.08.2023

"Твои руки в крови". В Сети набросились на Зеленского из-за слов о ПВО

Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе над усилением украинской противовоздушной обороны. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T00:59

2023-08-04T00:59

2023-08-04T09:42

в мире

украина

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе над усилением украинской противовоздушной обороны."Спасаете жизни, так? На твоих руках кровь сотен тысяч украинцев. Ты заставил их умереть за прибыль", — разозлился Tojásos Hokedli."Мы работаем над тем, чтобы получить больше систем ПВО". Так это значит, что орудия ПВО превращаются в груды металла и заканчиваются?" — поинтересовался Fish."Киеву постоянно нужно новое вооружение. Это денежная яма, отмывающая спонсирование для западной элиты", — высказался Geopolitical Health."Не наша проблема", — отметил Photo of John Wayne."Ты отличный тестировщик оружия, Володя, продолжай в том же духе. Американцы это ценят", — съязвил Περίεργος.Другие пользователи предположили, что за посланием украинского лидера скрывается очередная просьба об отправке Киеву западного вооружения.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887702490.html

украина

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в мире, украина, киев, владимир зеленский