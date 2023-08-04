https://ria.ru/20230804/putin-1888277420.html

Путин подписал закон о штрафах для авиакомпаний

Путин подписал закон о штрафах для авиакомпаний - РИА Новости, 04.08.2023

Путин подписал закон о штрафах для авиакомпаний

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении с апреля 2024 года штрафов за просрочку доставки пассажира, багажа или груза авиаперевозчиком в 4... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T19:35

2023-08-04T19:35

2023-08-04T19:35

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении с апреля 2024 года штрафов за просрочку доставки пассажира, багажа или груза авиаперевозчиком в 4 раза - до 100 рублей с 25 рублей, а также о совершенствовании условий эксплуатации беспилотных авиационных систем (БAC). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. По действующему законодательству, за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 25% установленного федеральным законом МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, или других обстоятельств, не зависящих от перевозчика, указывают авторы закона. Базовый МРОТ для исчисления штрафов составляет 100 рублей. Таким образом, сейчас штраф за каждый час просрочки составляет 25 рублей. Согласно принятым поправкам, с 1 апреля 2024 года за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик будет платить штраф в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо обстоятельств, не зависящих от перевозчика. Также уточняется, что пассажир может потребовать от перевозчика возмещения ему убытков за просрочку доставки его самого или багажа в пункт назначения, "в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа". Причиненные убытки возмещаются согласно закону РФ. В отношении беспилотных авиационных систем законом вводятся нормы, предусматривающие обязательную сертификации светосигнального оборудования на сертифицированных аэродромах, нормы по организации и обеспечению функционирования линий управления БАС и их контроля, нормы по проверкам оборудования, предназначенного для обеспечения полетов пилотируемых воздушных судов и БАС. "За правительством РФ закрепляется установление порядка государственного регулирования тарифов за предоставление государственным поставщиком услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем", - сообщалось в тексте документа. Также в нем уточняется понятие "беспилотная авиационная система", вводится новое понятие - "линия управления БАС" - и положение о сертификации гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20230721/vina-1885589375.html

https://ria.ru/20230314/aviabilety-1857594701.html

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россия, владимир путин