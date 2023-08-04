https://ria.ru/20230804/putin-1888267550.html
Путин подписал закон для стимулирования развития семеноводства в России
Путин подписал закон для стимулирования развития семеноводства в России - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон для стимулирования развития семеноводства в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стимулирование развития российского семеноводства и создание новых перспективных сортов и... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:42
2023-08-04T18:42
2023-08-04T18:43
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стимулирование развития российского семеноводства и создание новых перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вносит изменения в законодательство в целях совершенствования механизмов развития отечественного семеноводства, повышения качества производимых в РФ семян сельскохозяйственных растений, обеспечения их прослеживаемости, а также создания благоприятных условий для бизнеса в данной сфере. В частности, в законе "О семеноводстве" дается определение селекции сорта или гибрида сельскохозяйственного растения, что позволит обеспечить комплексное законодательное регулирование вопросов семеноводства, от создания сорта и гибрида до его реализации или использования. А для производства семян сельскохозяйственных растений в регионах могут создаваться специальные семеноводческие зоны в порядке, определенном законами субъектов РФ. Под такими зонами понимается территория, характеризующаяся благоприятными фитосанитарными и технологическими условиями для производства семян. Закон также предусматривает установление правительством РФ порядка взаимодействия информационной системы в области семеноводства и иных государственных информационных систем. Кроме того, предусматривается осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений на складах временного хранения. Корреспондирующие изменения вносятся в законы "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" и "О зерне". А в закон "О развитии сельского хозяйства" вносятся изменения, предусматривающие оказание господдержки в приоритетном порядке российским юрлицам и гражданам РФ, осуществляющим в России селекцию сортов и гибридов сельскохозяйственных растений. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
https://realty.ria.ru/20230804/zemlya-1888260710.html
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экономика, россия, владимир путин, общество
Экономика, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон для стимулирования развития семеноводства в России
Президент Путин подписал закон для стимулирования семеноводства в России
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, направленный на стимулирование развития российского семеноводства и создание новых перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в законодательство в целях совершенствования механизмов развития отечественного семеноводства, повышения качества производимых в РФ семян сельскохозяйственных растений, обеспечения их прослеживаемости, а также создания благоприятных условий для бизнеса в данной сфере.
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В частности, в законе "О семеноводстве" дается определение селекции сорта или гибрида сельскохозяйственного растения, что позволит обеспечить комплексное законодательное регулирование вопросов семеноводства, от создания сорта и гибрида до его реализации или использования.
А для производства семян сельскохозяйственных растений в регионах могут создаваться специальные семеноводческие зоны в порядке, определенном законами субъектов РФ. Под такими зонами понимается территория, характеризующаяся благоприятными фитосанитарными и технологическими условиями для производства семян.
Закон также предусматривает установление правительством РФ порядка взаимодействия информационной системы в области семеноводства и иных государственных информационных систем. Кроме того, предусматривается осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений на складах временного хранения.
Корреспондирующие изменения вносятся в законы "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" и "О зерне". А в закон "О развитии сельского хозяйства" вносятся изменения, предусматривающие оказание господдержки в приоритетном порядке российским юрлицам и гражданам РФ, осуществляющим в России селекцию сортов и гибридов сельскохозяйственных растений.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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