https://ria.ru/20230804/putin-1888264153.html
Путин подписал закон, расширяющий доступность процедуры банкротства
Путин подписал закон, расширяющий доступность процедуры банкротства - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон, расширяющий доступность процедуры банкротства
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:28
2023-08-04T18:28
2023-08-04T18:28
владимир путин
россия
жилье
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_4e47692b460c8733c606792d3efe0aab.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства граждан, и о распространении этой процедуры на пенсионеров и некоторых других лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан. Правительство РФ рассчитывает, что закон поможет поддержать людей, и они смогут восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Максимальный порог долга для внесудебного банкротства увеличивается до 1 миллиона с 500 тысяч рублей, а минимальный - снижается до 25 тысяч с 50 тысяч рублей. А в перечень лиц, которым доступна внесудебная процедура банкротства, включаются граждане, у которых основным доходом является пенсия, и получатели ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, но при условии, что у таких лиц нет имущества, на которое можно обратить взыскание. Ранее эта процедура была недоступна пенсионерам и женщинам в декрете, поскольку при наличии у них долга, который они не могут вернуть, в отношении них можно открыть исполнительное производство. Причем оно не может быть закрыто, поскольку у такого должника есть постоянный доход в виде пенсий и социальных выплат. При этом ранее действующее законодательство ограничивало взыскание долгов лишь с небольших пенсий и социальных выплат. Новый закон разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются такие выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания с них долга, а другим гражданам - через семь лет. Повторное внесудебное банкротство можно будет инициировать через пять лет вместо прежних 10 лет. Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования, за исключением некоторых норм, для которых установлен иной срок.
https://ria.ru/20230728/kvartiry-1886769640.html
https://realty.ria.ru/20230804/zemlya-1888260710.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0028f31114f8c2f345eeaff1ff94fc42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, жилье, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Жилье, Михаил Мишустин
Путин подписал закон, расширяющий доступность процедуры банкротства
Президент Путин подписал закон, расширяющий доступность внесудебной процедуры банкротства
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства граждан, и о распространении этой процедуры на пенсионеров и некоторых других лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан. Правительство РФ рассчитывает, что закон поможет поддержать людей, и они смогут восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин
.
СМИ: россиянам разрешили сохранять ипотечные квартиры в случае банкротства
Максимальный порог долга для внесудебного банкротства увеличивается до 1 миллиона с 500 тысяч рублей, а минимальный - снижается до 25 тысяч с 50 тысяч рублей.
А в перечень лиц, которым доступна внесудебная процедура банкротства, включаются граждане, у которых основным доходом является пенсия, и получатели ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, но при условии, что у таких лиц нет имущества, на которое можно обратить взыскание.
Ранее эта процедура была недоступна пенсионерам и женщинам в декрете, поскольку при наличии у них долга, который они не могут вернуть, в отношении них можно открыть исполнительное производство. Причем оно не может быть закрыто, поскольку у такого должника есть постоянный доход в виде пенсий и социальных выплат. При этом ранее действующее законодательство ограничивало взыскание долгов лишь с небольших пенсий и социальных выплат.
Новый закон разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются такие выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания с них долга, а другим гражданам - через семь лет. Повторное внесудебное банкротство можно будет инициировать через пять лет вместо прежних 10 лет.
Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования, за исключением некоторых норм, для которых установлен иной срок.
Путин разрешил бесплатно давать рабочим землю под ИЖС и личное хозяйство