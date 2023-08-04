https://ria.ru/20230804/putin-1888255164.html

Путин подписал закон о психиатрическом освидетельствовании

Путин подписал закон о психиатрическом освидетельствовании - РИА Новости, 04.08.2023

Путин подписал закон о психиатрическом освидетельствовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании психиатрического освидетельствования, которым, в частности, уточнены виды работ, к выполнению РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:40

2023-08-04T17:40

2023-08-04T17:40

общество

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании психиатрического освидетельствования, которым, в частности, уточнены виды работ, к выполнению которых человек из-за психического расстройства может быть временно непригоден. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Законом уточняется, что гражданин может быть признан временно непригодным вследствие психического расстройства "к выполнению отдельных видов работ, в том числе связанных с источниками повышенной опасности, вредными и (или) опасными условиями труда, а также к осуществлению отдельных видов деятельности". Прежде действовала норма о том, что человек может быть непригоден "к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности". При этом указанные ограничения не распространялись на работников, принятых на места для тех, кто страдает психическими расстройствами. Кроме того, законом предусматривается, что гражданин имеет право на прохождение повторного психиатрического освидетельствования не только по истечении срока, на который он был признан временно непригодным (этот срок не может превышать 5 лет), но и в случае улучшения его психического состояния, подтвержденного заключением врача-психиатра. Инициатива также закрепляет, что работники, выполняющие отдельные виды работ, в том числе связанные с источниками повышенной опасности, вредными и (или) опасными условиями труда, "проходят психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в 5 лет в соответствии с трудовым законодательством". Как отмечала депутат ГД Тамара Фролова, человек, у которого ограничена дееспособность из-за психического расстройства, сможет обеспечивать защиту своих прав и законных интересов как самостоятельно, так и совместно с его попечителем. Также он сможет выражать просьбу о госпитализации или давать согласие на ее проведение. По словам депутата, на смену обязанности "принимать меры по оповещению" пришла обязанность оповестить в течение суток родственника пациента о госпитализации в недобровольном порядке, что направлено на защиту прав пациентов. Минздрав установит порядок такого оповещения. "Немаловажно, что к видам психиатрической помощи и социальной поддержки, гарантируемым государством наряду с решением вопросов опеки, добавляются вопросы попечительства. Так, уполномоченный в сфере социального обслуживания орган государственной власти конкретного региона, будет обязан оказывать помощь в предоставлении срочных социальных услуг таким лицам, по месту их жительства или пребывания", - заявляла парламентарий. Также закон дополнен нормами регулирующими порядок принятия решений об ограничении прав пациентов, который установит правительство РФ.

https://ria.ru/20230804/zakon-1888244113.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230704/psikhika-1881916140.html

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общество, россия, владимир путин, госдума рф