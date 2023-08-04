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Путин подписал закон о выезде за границу лиц, имеющих доступ к гостайне - РИА Новости, 04.08.2023
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15:04 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/putin-1888199131.html
Путин подписал закон о выезде за границу лиц, имеющих доступ к гостайне
Путин подписал закон о выезде за границу лиц, имеющих доступ к гостайне - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон о выезде за границу лиц, имеющих доступ к гостайне
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ряд категорий лиц, знающих секретную информацию, должны будут уведомлять о выездах за границу... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:04
2023-08-04T15:04
россия
владимир путин
василий пискарев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
фсб
госдума рф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ряд категорий лиц, знающих секретную информацию, должны будут уведомлять о выездах за границу ФСБ и СВР, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вводит термин "режим секретности", уточняет определение "допуск к государственной тайне", устанавливает процедуру оформления допуска к гостайне и условия его прекращения, обязанности носителей таких сведений, а также условия ограничения прав граждан, допущенных к ним. Законом также, в частности, уточняются полномочия президента РФ и правительства страны по определению порядка допуска должностных лиц к государственной тайне, заявлял ранее один из соавторов документа, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. При наличии угроз безопасности может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа лица к гостайне. В пояснительных материалах также отмечалось, что предполагается внести изменения, устанавливающие порядок обжалования решений об ограничении права на выезд из РФ граждан в связи с их осведомленностью в сведениях, составляющих государственную тайну, а также уведомления должностными лицами, получившими допуск к ней в особом порядке, ФСБ России и СВР России. Кроме того, законом вводятся дополнительные основания для отказа в допуске к государственной тайне. Речь идет о наличии у должностного лица или его близких родственников зарубежной недвижимости, счетов и вкладов в иностранных банках, расположенных за рубежом, иностранных финансовых инструментов. Отказ в допуске к гостайне исключает возможность замещения должностей, связанных с получением секретных сведений. Также устанавливается, что решение вопроса об ограничении выезда из РФ имеющим доступ к совершенно секретным сведениям сенаторам и депутатам будет предоставлено спикерам Совета Федерации и Госдумы. Депутаты законодательных органов субъектов РФ, главы муниципальных образований будут выезжать по разрешению глав законодательных органов субъектов РФ. Кроме того, решение об ограничении права на выезд из страны имеющих доступ к сведениям особой важности судей федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов принимается в соответствии с положением, утверждаемым Судебным департаментом при Верховном Суде РФ по согласованию с президиумом Совета судей РФ.
https://ria.ru/20230717/gostayna-1884718527.html
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россия, владимир путин, василий пискарев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), фсб, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Василий Пискарев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ФСБ, Госдума РФ
Путин подписал закон о выезде за границу лиц, имеющих доступ к гостайне

Владимир Путин подписал закон о выезде за границу лиц, имеющих доступ к гостайне

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ряд категорий лиц, знающих секретную информацию, должны будут уведомлять о выездах за границу ФСБ и СВР, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вводит термин "режим секретности", уточняет определение "допуск к государственной тайне", устанавливает процедуру оформления допуска к гостайне и условия его прекращения, обязанности носителей таких сведений, а также условия ограничения прав граждан, допущенных к ним.
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Законом также, в частности, уточняются полномочия президента РФ и правительства страны по определению порядка допуска должностных лиц к государственной тайне, заявлял ранее один из соавторов документа, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. При наличии угроз безопасности может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа лица к гостайне.
В пояснительных материалах также отмечалось, что предполагается внести изменения, устанавливающие порядок обжалования решений об ограничении права на выезд из РФ граждан в связи с их осведомленностью в сведениях, составляющих государственную тайну, а также уведомления должностными лицами, получившими допуск к ней в особом порядке, ФСБ России и СВР России.
Кроме того, законом вводятся дополнительные основания для отказа в допуске к государственной тайне. Речь идет о наличии у должностного лица или его близких родственников зарубежной недвижимости, счетов и вкладов в иностранных банках, расположенных за рубежом, иностранных финансовых инструментов. Отказ в допуске к гостайне исключает возможность замещения должностей, связанных с получением секретных сведений.
Также устанавливается, что решение вопроса об ограничении выезда из РФ имеющим доступ к совершенно секретным сведениям сенаторам и депутатам будет предоставлено спикерам Совета Федерации и Госдумы. Депутаты законодательных органов субъектов РФ, главы муниципальных образований будут выезжать по разрешению глав законодательных органов субъектов РФ.
Кроме того, решение об ограничении права на выезд из страны имеющих доступ к сведениям особой важности судей федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов принимается в соответствии с положением, утверждаемым Судебным департаментом при Верховном Суде РФ по согласованию с президиумом Совета судей РФ.
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Госдума приняла в I чтении проект о выезде лиц, имеющих доступ к гостайне
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РоссияВладимир ПутинВасилий ПискаревСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ФСБГосдума РФ
 
 
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