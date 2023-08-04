https://ria.ru/20230804/putin-1888199131.html

Путин подписал закон о выезде за границу лиц, имеющих доступ к гостайне

Путин подписал закон о выезде за границу лиц, имеющих доступ к гостайне - РИА Новости, 04.08.2023

Путин подписал закон о выезде за границу лиц, имеющих доступ к гостайне

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ряд категорий лиц, знающих секретную информацию, должны будут уведомлять о выездах за границу... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:04

2023-08-04T15:04

2023-08-04T15:04

россия

владимир путин

василий пискарев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

фсб

госдума рф

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ряд категорий лиц, знающих секретную информацию, должны будут уведомлять о выездах за границу ФСБ и СВР, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вводит термин "режим секретности", уточняет определение "допуск к государственной тайне", устанавливает процедуру оформления допуска к гостайне и условия его прекращения, обязанности носителей таких сведений, а также условия ограничения прав граждан, допущенных к ним. Законом также, в частности, уточняются полномочия президента РФ и правительства страны по определению порядка допуска должностных лиц к государственной тайне, заявлял ранее один из соавторов документа, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. При наличии угроз безопасности может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа лица к гостайне. В пояснительных материалах также отмечалось, что предполагается внести изменения, устанавливающие порядок обжалования решений об ограничении права на выезд из РФ граждан в связи с их осведомленностью в сведениях, составляющих государственную тайну, а также уведомления должностными лицами, получившими допуск к ней в особом порядке, ФСБ России и СВР России. Кроме того, законом вводятся дополнительные основания для отказа в допуске к государственной тайне. Речь идет о наличии у должностного лица или его близких родственников зарубежной недвижимости, счетов и вкладов в иностранных банках, расположенных за рубежом, иностранных финансовых инструментов. Отказ в допуске к гостайне исключает возможность замещения должностей, связанных с получением секретных сведений. Также устанавливается, что решение вопроса об ограничении выезда из РФ имеющим доступ к совершенно секретным сведениям сенаторам и депутатам будет предоставлено спикерам Совета Федерации и Госдумы. Депутаты законодательных органов субъектов РФ, главы муниципальных образований будут выезжать по разрешению глав законодательных органов субъектов РФ. Кроме того, решение об ограничении права на выезд из страны имеющих доступ к сведениям особой важности судей федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов принимается в соответствии с положением, утверждаемым Судебным департаментом при Верховном Суде РФ по согласованию с президиумом Совета судей РФ.

https://ria.ru/20230717/gostayna-1884718527.html

https://ria.ru/20230524/proekt-1873877756.html

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россия, владимир путин, василий пискарев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), фсб, госдума рф