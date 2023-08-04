https://ria.ru/20230804/putin-1888186996.html

Путин подписал закон о северном завозе

Путин подписал закон о северном завозе - РИА Новости, 04.08.2023

Путин подписал закон о северном завозе

Президент России Владимир Путин подписал закон о северном завозе, который позволит своевременно завозить на северные территории топливо, продукты, медикаменты,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:24

2023-08-04T14:24

2023-08-04T14:24

экономика

россия

галина карелова

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_8a4d1163f31043d8d5c578984d5ce399.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о северном завозе, который позволит своевременно завозить на северные территории топливо, продукты, медикаменты, товары первой необходимости. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Под северным завозом подразумевается комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов. В документе, в частности, предлагается закрепить понятия "территория северного завоза", "территория с ограниченными сроками завоза грузов", перечень таких территорий утвердит правительство РФ. Устанавливается, что единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ. Вводится также понятие единого морского оператора северного завоза – это будет определённое правительством юридическое лицо, которое обеспечит регулярные перевозки грузов северного завоза между морскими портами. Срок его полномочий составит 15 лет. Дату начала работы единого морского оператора определит правительство РФ не позднее 1 января 2026 года. Кроме того, президент подписал закон-спутник, вносящий корреспондирующие поправки в законодательство, в частности, предусматривающие очередность перевозки грузов в рамках северного завоза. Вице-спикер СФ Галина Карелова ранее отмечала, что создание системы господдержки северного завоза является одной из важнейших задач социально-экономического развития Крайнего Севера и касается около 3 миллионов граждан, 25 регионов страны, получающих более 3 миллионов грузов по маршрутам северного завоза. По словам Кареловой, ежегодно на эти цели предусматривается 87 миллиардов рублей. Однако до сих пор не было единой нормативно-правовой базы, определяющей порядок взаимодействия участников северного завоза, их права и обязанности. Сенатор отмечала, что закон устанавливает приоритет в обслуживании грузов северного завоза, вводит разделение грузов на категории, закрепляет меры ответственности за неисполнение указанной обязанности, а также предусматривает выделение субсидий на каботажные перевозки, создание единого морского оператора и федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза (ФГИС "Северный завоз").

https://ria.ru/20221101/shoygu-1828388780.html

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878420080.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, галина карелова, владимир путин