https://ria.ru/20230804/putin-1888181785.html

Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 04.08.2023

Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Более 77% опрошенных россиян доверяют Владимиру Путину, 73,6% одобряют его работу на посту президента РФ, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:06

2023-08-04T14:06

2023-08-04T14:06

владимир путин

вциом

общество

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 77% опрошенных россиян доверяют Владимиру Путину, 73,6% одобряют его работу на посту президента РФ, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, 77,4% респондентов на вопрос о непосредственном доверии президенту ответили положительно, с ними не согласились 18,4% опрошенных. Одобрение деятельности Путина высказали 73,6% граждан, не одобряют — 16,4% опрошенных. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с мая 2023 года по июль 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20230803/obschestvo-1887872316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, вциом, общество