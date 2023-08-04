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Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 04.08.2023
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14:06 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/putin-1888181785.html
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 04.08.2023
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Более 77% опрошенных россиян доверяют Владимиру Путину, 73,6% одобряют его работу на посту президента РФ, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:06
2023-08-04T14:06
владимир путин
вциом
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 77% опрошенных россиян доверяют Владимиру Путину, 73,6% одобряют его работу на посту президента РФ, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, 77,4% респондентов на вопрос о непосредственном доверии президенту ответили положительно, с ними не согласились 18,4% опрошенных. Одобрение деятельности Путина высказали 73,6% граждан, не одобряют — 16,4% опрошенных. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с мая 2023 года по июль 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20230803/obschestvo-1887872316.html
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владимир путин, вциом, общество
Владимир Путин, ВЦИОМ, Общество
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: 77,4 процента россиян доверяют Путину, его деятельность одобряют 73,6 процента

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 77% опрошенных россиян доверяют Владимиру Путину, 73,6% одобряют его работу на посту президента РФ, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования, 77,4% респондентов на вопрос о непосредственном доверии президенту ответили положительно, с ними не согласились 18,4% опрошенных. Одобрение деятельности Путина высказали 73,6% граждан, не одобряют — 16,4% опрошенных.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с мая 2023 года по июль 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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