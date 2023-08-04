https://ria.ru/20230804/putin-1888181785.html
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 04.08.2023
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Более 77% опрошенных россиян доверяют Владимиру Путину, 73,6% одобряют его работу на посту президента РФ, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:06
2023-08-04T14:06
2023-08-04T14:06
владимир путин
вциом
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 77% опрошенных россиян доверяют Владимиру Путину, 73,6% одобряют его работу на посту президента РФ, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, 77,4% респондентов на вопрос о непосредственном доверии президенту ответили положительно, с ними не согласились 18,4% опрошенных. Одобрение деятельности Путина высказали 73,6% граждан, не одобряют — 16,4% опрошенных. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с мая 2023 года по июль 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20230803/obschestvo-1887872316.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вциом, общество
Владимир Путин, ВЦИОМ, Общество
Более 77 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: 77,4 процента россиян доверяют Путину, его деятельность одобряют 73,6 процента