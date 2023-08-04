https://ria.ru/20230804/putin-1888179823.html

Турки восхитились новым ультиматумом Путина Европе

Турки восхитились новым ультиматумом Путина Европе - РИА Новости, 04.08.2023

Турки восхитились новым ультиматумом Путина Европе

Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путин выйти из зерновой сделки, пока Запад не выполнит обещания, данные... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:01

2023-08-04T14:01

2023-08-04T15:19

россия

европа

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путин выйти из зерновой сделки, пока Запад не выполнит обещания, данные Москве."Россия права. Запад — это всегда ложь и предательство... Всегда корыстный интерес", — написал один из комментаторов. "Крупнейшее препятствие на пути к миру — Америка и ее торговцы оружием. Как на всем земном шаре", — поддержал другой. "Империализм пытается потеснить Россию, а она — сопротивляться этому <...>", — отметил третий. "Зерно должно идти в Африку", — поделился мнением еще один пользователь. "Россия абсолютно права. США используют Украину в качестве пешки", — заключили читатели.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ее условия в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались этого делать. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а требования России — восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, переподключение Россельхозбанка к SWIFT и возобновление поставок сельхозтехники и запчастей — выполнены не были.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230804/zelenskiy-1888111298.html

https://ria.ru/20230804/ukraina-1888124114.html

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россия, европа, владимир путин, москва, в мире