Турки восхитились новым ультиматумом Путина Европе
Читатели Haber 7 поддержали решение Путина заставить ЕС выполнить условия зерновой сделки
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путин выйти из зерновой сделки, пока Запад не выполнит обещания, данные Москве.
"Россия права. Запад — это всегда ложь и предательство... Всегда корыстный интерес", — написал один из комментаторов.
"Россия права. Запад — это всегда ложь и предательство... Всегда корыстный интерес", — написал один из комментаторов.
"Крупнейшее препятствие на пути к миру — Америка и ее торговцы оружием. Как на всем земном шаре", — поддержал другой.
"Империализм пытается потеснить Россию, а она — сопротивляться этому <...>", — отметил третий.
"Зерно должно идти в Африку", — поделился мнением еще один пользователь.
"Россия абсолютно права. США используют Украину в качестве пешки", — заключили читатели.
"Империализм пытается потеснить Россию, а она — сопротивляться этому <...>", — отметил третий.
"Зерно должно идти в Африку", — поделился мнением еще один пользователь.
"Россия абсолютно права. США используют Украину в качестве пешки", — заключили читатели.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ее условия в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались этого делать.
Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а требования России — восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, переподключение Россельхозбанка к SWIFT и возобновление поставок сельхозтехники и запчастей — выполнены не были.
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