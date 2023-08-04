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Турки восхитились новым ультиматумом Путина Европе - РИА Новости, 04.08.2023
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14:01 04.08.2023 (обновлено: 15:19 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/putin-1888179823.html
Турки восхитились новым ультиматумом Путина Европе
Турки восхитились новым ультиматумом Путина Европе - РИА Новости, 04.08.2023
Турки восхитились новым ультиматумом Путина Европе
Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путин выйти из зерновой сделки, пока Запад не выполнит обещания, данные... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:01
2023-08-04T15:19
россия
европа
владимир путин
москва
в мире
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путин выйти из зерновой сделки, пока Запад не выполнит обещания, данные Москве."Россия права. Запад — это всегда ложь и предательство... Всегда корыстный интерес", — написал один из комментаторов. "Крупнейшее препятствие на пути к миру — Америка и ее торговцы оружием. Как на всем земном шаре", — поддержал другой. "Империализм пытается потеснить Россию, а она — сопротивляться этому &lt;...&gt;", — отметил третий. "Зерно должно идти в Африку", — поделился мнением еще один пользователь. "Россия абсолютно права. США используют Украину в качестве пешки", — заключили читатели.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ее условия в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались этого делать. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а требования России — восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, переподключение Россельхозбанка к SWIFT и возобновление поставок сельхозтехники и запчастей — выполнены не были.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230804/zelenskiy-1888111298.html
https://ria.ru/20230804/ukraina-1888124114.html
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россия, европа, владимир путин, москва, в мире
Россия, Европа, Владимир Путин, Москва, В мире
Турки восхитились новым ультиматумом Путина Европе

Читатели Haber 7 поддержали решение Путина заставить ЕС выполнить условия зерновой сделки

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путин выйти из зерновой сделки, пока Запад не выполнит обещания, данные Москве.

"Россия права. Запад — это всегда ложь и предательство... Всегда корыстный интерес", — написал один из комментаторов.
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"Крупнейшее препятствие на пути к миру — Америка и ее торговцы оружием. Как на всем земном шаре", — поддержал другой.

"Империализм пытается потеснить Россию, а она — сопротивляться этому <...>", — отметил третий.

"Зерно должно идти в Африку", — поделился мнением еще один пользователь.

"Россия абсолютно права. США используют Украину в качестве пешки", — заключили читатели.
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Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ее условия в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались этого делать.
Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а требования России — восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, переподключение Россельхозбанка к SWIFT и возобновление поставок сельхозтехники и запчастей — выполнены не были.

Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Кто получил зерно по продуктовой сделке
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