https://ria.ru/20230804/puteshestviya-1888041988.html

Эксперты посоветовали туристам, что посмотреть в российской Арктике летом

Эксперты посоветовали туристам, что посмотреть в российской Арктике летом - РИА Новости, 04.08.2023

Эксперты посоветовали туристам, что посмотреть в российской Арктике летом

Эксперты рассказали о самых популярных местах российской Арктики, а также посчитали, во сколько обойдется проживание в таком путешествии в августе, сообщает МТС РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T06:25

2023-08-04T06:25

2023-08-04T11:59

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Эксперты рассказали о самых популярных местах российской Арктики, а также посчитали, во сколько обойдется проживание в таком путешествии в августе, сообщает МТС Travel.Арктикой называют области на глобусе, находящиеся выше Северного полярного круга (66 градуса северной широты). Еще одно название — Заполярье. В него входят частично или полностью девять регионов: Мурманская и Архангельская области, Красноярский край, республики Саха-Якутия, Коми и Карелия, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа.Ненецкий автономный округВ столице региона Нарьян-Маре снег лежит до июля. Долететь до аэропорта можно из большинства крупных российских городов. Туристы едут в регион, чтобы увидеть оленьи стойбища и шаманские обряды в старых поселениях, порыбачить, нырнуть в самые северные в Европе горячие источники Пым-Ва-Шор, сплавиться по реке Белой и посетить на вертолете традиционную стоянку ненцев на острове Колгуев.Большинство туробъектов удалены от Нарьян-Мара на сотни километров, гостиниц мало, ночуют там чаще всего в охотничьих домиках или палатках. Средняя стоимость размещения — 5,5 тысячи рублей в сутки.Ямало-Ненецкий автономный округКрупные аэропорты Ямала находятся в Новом Уренгое, Салехарде, Надыме, Ноябрьске. Цены на проживание этих городах в последний месяц лета — от 3,5 до 5,8 тысячи рублей за ночь.Летом в регионе проводят экспедиции в тундру и на стойбища оленеводов. Проживание — в чуме, на обед — строганина, травяной чай и сладости из местных ягод. Бонус — рыбалка и общение с оленями.Из Салехарда на вездеходах можно попасть в природный парк "Ингилор", чтобы посетить водопады, питомник овцебыков, ледник. Еще один маршрут — в этнокомплекс "Горнокнязевск", где туристы могут сделать амулеты, примерить одежду чукчей и принять участие в шаманском обряде.Красноярский крайАэропорты арктической части региона располагаются в Игарке и Хатанге. Заполярные территории Красноярского края — это, в первую очередь, таймырские заповедники и плато Путорана, российская "точка недоступности". Попасть сюда можно только на лодке, а в отдельные точки и вовсе на вертолете.Заповедники полуострова Таймыр посещают организованными группами по заявке. Гостиницы расположены только в Норильске и поселках Хатанга и Диксон. Проживание там стоит в среднем 6,3 тысячи рублей в сутки.Архангельская областьЛюбителям приключений стоит отправиться в заповедник "Русская Арктика", расположенный на архипелагах Франца-Иосифа и Новая Земля. Долететь до него можно через аэропорт Рогачево, который находится на острове Южный на Новой Земле. Для посещения необходим пропуск, оформленный на сайте нацпарка. В заповеднике — нетающие льды, обитают белые медведи, нарвалы, северные олени и песцы.В этом же регионе расположены Соловецкие острова — архипелаг с монастырем XV века и древними святилищами. На территории есть гостиницы и гостевые дома, а также собственный аэропорт "Соловки".В музее "Малые Корелы" в 25 километрах от Архангельска представлены примеры деревянного зодчества и традиционного искусства народов Севера с XVI по XVIII века.В Архангельске этим летом ночь в отеле стоит в среднем 3,1 тысячи рублей.Мурманская областьМурманск — самый крупный город РФ за полярным кругом. Регион хорошо освоен, есть аэропорт, вокзал, много гостиниц. Средняя цена за ночь — 4,2 тысячи рублей.В область едут для знакомства с бытом оленеводов и катания на горных лыжах. Некоторые отправляются в недельный пеший тур по Кольскому полуострову.Одна из знаменитых локаций — поселок Териберка. Туристы едут туда понаблюдать за китами, посетить пляж "драконьих яиц" с круглыми камнями, Батарейский водопад и кладбище кораблей.В Кандалакшу путешественники отправляются в заповедник к бурым медведям, росомахам, северным оленям. Частично он заходит на территорию Карелии и объединяет тундру и тайгу.Цены на объекты размещения в Мурманской области в среднем составляют 5,6 тысячи рублей в сутки.Чукотский автономный округТуристы летят в аэропорты Анадыря или Певека, а также в Билибино с пересадкой в Магадане. Железных дорог нет. Экспедиции по Чукотке проводят на джипах, вездеходах, квадроциклах, лодках, вертолетах и даже на оленях. Погода — важный фактор, она не всегда позволит вылететь или выехать в нужном направлении.Среди развлечений — купание в Кукуньских термоминеральных источниках, посещение песцовой фермы в Лорино и лежанки моржей в бухте Кенискун, поездка на крайнюю материковую восточную точку России — мыс Дежнева.А еще на некоторые территории автономного округа, например, остров Врангеля, нужно оформить пропуск в пограничную зону на "Госуслугах" или по почте через администрацию округа. Это несложно, но обязательно.

https://ria.ru/20230403/zapolyare-1862117354.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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