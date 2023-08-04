https://ria.ru/20230804/puteshestviya-1888019848.html
Названы самые популярные у туристов города для активного отдыха
Названы самые популярные у туристов города для активного отдыха - РИА Новости, 04.08.2023
Названы самые популярные у туристов города для активного отдыха
Российские туристы в августе все чаще останавливаются в городах, которые обычно выбирают для активного отдыха, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T02:35
2023-08-04T02:35
2023-08-04T02:35
туризм
туризм
новости - туризм
мурманская область
мурманск
отдых в россии
новосибирск
красноярск
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российские туристы в августе все чаще останавливаются в городах, которые обычно выбирают для активного отдыха, сообщает Ostrovok.ru.Существеннее всего спрос вырос в Мурманской области, где число заказов за год увеличилось на 71 процент. Самыми популярными направлениями в регионе стали Мурманск и Териберка, куда туристы едут, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан, понаблюдать за китами и познакомиться с природой севера.Спрос на размещение в Красноярском крае последний месяц лета увеличился на 42 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в Новосибирской –на 40 процентов. Аналогичную динамику демонстрирует Хабаровский край, интерес к которому увеличился на 29 процентов, а к Рязанской, Вологодской, Тюменской и Свердловской областях – на четверть.При этом среди самых востребованных по- прежнему выделяется Краснодарский край и две столицы.Средняя стоимость ночи в объектах размещения по России составляет 4,8 тысячи рублей, что на 12 процентов выше прошлогоднего показателя.Самые дорогие бронирования на август туристы совершают в Приморском крае, где средняя стоимость суток достигает 5,9 тысячи рублей. На 100 рублей дешевле этот показатель в Ленинградской и Калининградской областях.
https://ria.ru/20230403/zapolyare-1862117354.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мурманская область, Мурманск, отдых в России, Новосибирск, Красноярск, Хабаровский край, Отели, Гостиницы, Цены
Названы самые популярные у туристов города для активного отдыха
Исследование: для активного отдыха туристы часто выбирают отели в Мурманске и Териберке