https://ria.ru/20230804/puteshestviya-1888019848.html

Названы самые популярные у туристов города для активного отдыха

Названы самые популярные у туристов города для активного отдыха - РИА Новости, 04.08.2023

Названы самые популярные у туристов города для активного отдыха

Российские туристы в августе все чаще останавливаются в городах, которые обычно выбирают для активного отдыха, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T02:35

2023-08-04T02:35

2023-08-04T02:35

туризм

туризм

новости - туризм

мурманская область

мурманск

отдых в россии

новосибирск

красноярск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830231375_0:149:3375:2047_1920x0_80_0_0_9af3ff57e6ec3f6ac44657ac2041fad4.jpg

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российские туристы в августе все чаще останавливаются в городах, которые обычно выбирают для активного отдыха, сообщает Ostrovok.ru.Существеннее всего спрос вырос в Мурманской области, где число заказов за год увеличилось на 71 процент. Самыми популярными направлениями в регионе стали Мурманск и Териберка, куда туристы едут, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан, понаблюдать за китами и познакомиться с природой севера.Спрос на размещение в Красноярском крае последний месяц лета увеличился на 42 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в Новосибирской –на 40 процентов. Аналогичную динамику демонстрирует Хабаровский край, интерес к которому увеличился на 29 процентов, а к Рязанской, Вологодской, Тюменской и Свердловской областях – на четверть.При этом среди самых востребованных по- прежнему выделяется Краснодарский край и две столицы.Средняя стоимость ночи в объектах размещения по России составляет 4,8 тысячи рублей, что на 12 процентов выше прошлогоднего показателя.Самые дорогие бронирования на август туристы совершают в Приморском крае, где средняя стоимость суток достигает 5,9 тысячи рублей. На 100 рублей дешевле этот показатель в Ленинградской и Калининградской областях.

https://ria.ru/20230403/zapolyare-1862117354.html

мурманская область

мурманск

новосибирск

красноярск

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, мурманская область, мурманск, отдых в россии, новосибирск, красноярск, хабаровский край, отели, гостиницы, цены