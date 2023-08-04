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Пушилин поблагодарил партию ЕР, выбравшую его кандидатом на пост главы ДНР - РИА Новости, 04.08.2023
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18:50 04.08.2023 (обновлено: 18:58 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/pushilin-1888270359.html
Пушилин поблагодарил партию ЕР, выбравшую его кандидатом на пост главы ДНР
Пушилин поблагодарил партию ЕР, выбравшую его кандидатом на пост главы ДНР - РИА Новости, 04.08.2023
Пушилин поблагодарил партию ЕР, выбравшую его кандидатом на пост главы ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил благодарность партии "Единая Россия", которая выбрала его кандидатом на пост главы республики. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:50
2023-08-04T18:58
донецкая народная республика
денис пушилин
андрей турчак
единая россия
владимир путин
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил благодарность партии "Единая Россия", которая выбрала его кандидатом на пост главы республики. "Спасибо за доверие. Большая честь служить людям в составе огромной команды "Единой России". Партия всегда там, где помощь и поддержка нужнее всего - Донбасс в этом убедился на собственном опыте", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Ранее в пятницу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия определила Пушилина кандидатом на должность главы ДНР. Турчак отметил, что Пушилин успешно руководит республикой уже пять лет. Решение, принятое генсоветом партии, будет направлено президенту России Владимиру Путину. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Пушилин ранее сообщал РИА Новости, что выборы главы ДНР и парламентские выборы в регионе состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230802/pobeda-1887776151.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, андрей турчак, единая россия, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Андрей Турчак, Единая Россия, Владимир Путин
Пушилин поблагодарил партию ЕР, выбравшую его кандидатом на пост главы ДНР

Пушилин поблагодарил партию ЕР, которая выбрала его кандидатом на пост главы ДНР

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил благодарность партии "Единая Россия", которая выбрала его кандидатом на пост главы республики.
"Спасибо за доверие. Большая честь служить людям в составе огромной команды "Единой России". Партия всегда там, где помощь и поддержка нужнее всего - Донбасс в этом убедился на собственном опыте", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Ранее в пятницу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия определила Пушилина кандидатом на должность главы ДНР. Турчак отметил, что Пушилин успешно руководит республикой уже пять лет. Решение, принятое генсоветом партии, будет направлено президенту России Владимиру Путину.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Пушилин ранее сообщал РИА Новости, что выборы главы ДНР и парламентские выборы в регионе состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Пушилин назвал работу на победу России задачей номер один
2 августа, 13:46
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАндрей ТурчакЕдиная РоссияВладимир Путин
 
 
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