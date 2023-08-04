https://ria.ru/20230804/promzona-1888056748.html
Ефимов: ЖК и хоккейный центр построят на месте промзоны "Грайвороново"
Ефимов: ЖК и хоккейный центр построят на месте промзоны "Грайвороново" - РИА Новости, 04.08.2023
Ефимов: ЖК и хоккейный центр построят на месте промзоны "Грайвороново"
В Нижегородском районе Москвы на месте бывшей промзоны "Грайвороново" построят жилой квартал и хоккейный центр, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T09:10
2023-08-04T09:10
2023-08-04T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Нижегородском районе Москвы на месте бывшей промзоны "Грайвороново" построят жилой квартал и хоккейный центр, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В рамках программы комплексного развития территории реорганизуют участок бывшей промзоны площадью свыше 3 га на территории Нижегородского района. С проектом решения можно ознакомиться на сайте московской мэрии.Как отметил Ефимов, реализация проекта позволит создать в Нижегородском районе около 600 новых рабочих мест."В редевелопмент участка бывшей промзоны "Грайвороново" площадью более 3 га планируется инвестировать более 5 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект для города оценивается в 210 млн рублей", – сказал вице-мэр Москвы, его слова приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.В материале отмечается, что на данный момент на участке располагается административное здание и старые склады. Реорганизовать площадку смогут владельцы территории, городской оператор, а также инвестор, которого определят после торгов.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в рамках проекта по реорганизации промышленной зоны "Грайвороново" на территории Нижегородского района запланировано строительство более 26 тысяч "квадратов" жилой территории. Кроме того, планируется возведение современного хоккейного центра общей площадью свыше 23 тысяч "квадратов"."Территория имеет хорошую разветвленную транспортную сеть, в пешей доступности расположена станция метро “Нижегородская”", – заявил Гаман.Программа комплексного развития территорий позволяет эффективно использовать земляные участки и бывшие промзоны для создания комфортного жилья, современной инфраструктуры и новых дорог. В настоящее время в столице на разных этапах реализуются 188 проектов КРТ, площадь которых составляет порядка 2,45 тыс. га.
https://ria.ru/20230802/proizvodstva-1887666977.html
https://ria.ru/20230802/meropriyatiya-1887682411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Нижегородском районе Москвы на месте бывшей промзоны "Грайвороново" построят жилой квартал и хоккейный центр, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В рамках программы комплексного развития территории реорганизуют участок бывшей промзоны площадью свыше 3 га на территории Нижегородского района. С проектом решения можно ознакомиться на сайте
московской мэрии.
Ефимов: 2,1 млн "квадратов" производств построят в реализуемых проектах КРТ
Как отметил Ефимов, реализация проекта позволит создать в Нижегородском районе около 600 новых рабочих мест.
"В редевелопмент участка бывшей промзоны "Грайвороново" площадью более 3 га планируется инвестировать более 5 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект для города оценивается в 210 млн рублей", – сказал вице-мэр Москвы, его слова приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.
В материале отмечается, что на данный момент на участке располагается административное здание и старые склады. Реорганизовать площадку смогут владельцы территории, городской оператор, а также инвестор, которого определят после торгов.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман
отметил, что в рамках проекта по реорганизации промышленной зоны "Грайвороново" на территории Нижегородского района запланировано строительство более 26 тысяч "квадратов" жилой территории. Кроме того, планируется возведение современного хоккейного центра общей площадью свыше 23 тысяч "квадратов".
"Территория имеет хорошую разветвленную транспортную сеть, в пешей доступности расположена станция метро “Нижегородская”", – заявил Гаман.
Программа комплексного развития территорий позволяет эффективно использовать земляные участки и бывшие промзоны для создания комфортного жилья, современной инфраструктуры и новых дорог. В настоящее время в столице на разных этапах реализуются 188 проектов КРТ, площадь которых составляет порядка 2,45 тыс. га.
Ефимов: на Московском урбанфоруме пройдет цикл мероприятий по экономике