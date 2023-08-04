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В Липецкой области производство растительного масла выросло почти на 30% - РИА Новости, 04.08.2023
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Липецкая область
 
12:54 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/proizvodstvo-1888159863.html
В Липецкой области производство растительного масла выросло почти на 30%
В Липецкой области производство растительного масла выросло почти на 30% - РИА Новости, 04.08.2023
В Липецкой области производство растительного масла выросло почти на 30%
Производство растительного масла в Липецкой области за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 30% и... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:54
2023-08-04T12:54
липецкая область
игорь артамонов
продукты
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ЛИПЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Производство растительного масла в Липецкой области за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 30% и составило 275 тысяч тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор уточнил, что выпуск подсолнечного масла в текущем году увеличился на 18 % и составил 163 тысячи тонн. Производство рапсового масла также растет: в первом полугодии заводы региона выпустили около 79 тысяч тонн, что на 5% выше уровня прошлого года. Артамонов отметил, что в целом по производству растительных масел регион входит в десятку лучших в стране. "Продукция, выпускаемая предприятиями агропромышленного комплекса Липецкой области, не только в полном объеме покрывает внутреннюю региональную потребность, но и позволяет поставлять продукты как на российский рынок, так и на экспорт. Широкий ассортимент продукции липецкого АПК находит своих потребителей более чем в 80 странах мира", – подчеркнул Артамонов. Он добавил, что общий объем производства пищевых продуктов в Липецкой области за первые шесть месяцев текущего года увеличился на 6 %. В результате положительной динамики в агропромышленном комплексе предприятия региона отгрузили продукции и продали товаров на 126,6 миллиарда рублей.
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игорь артамонов, продукты
Липецкая область, Игорь Артамонов, Продукты

В Липецкой области производство растительного масла выросло почти на 30%

© РИА Новости / Виталий ТимкивЛиния розлива растительного масла
Линия розлива растительного масла - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Линия розлива растительного масла
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Производство растительного масла в Липецкой области за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 30% и составило 275 тысяч тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что выпуск подсолнечного масла в текущем году увеличился на 18 % и составил 163 тысячи тонн. Производство рапсового масла также растет: в первом полугодии заводы региона выпустили около 79 тысяч тонн, что на 5% выше уровня прошлого года. Артамонов отметил, что в целом по производству растительных масел регион входит в десятку лучших в стране.
В Липецкой области будет производиться вдвое больше картофеля фри - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Липецкой области будет производиться вдвое больше картофеля фри
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"Продукция, выпускаемая предприятиями агропромышленного комплекса Липецкой области, не только в полном объеме покрывает внутреннюю региональную потребность, но и позволяет поставлять продукты как на российский рынок, так и на экспорт. Широкий ассортимент продукции липецкого АПК находит своих потребителей более чем в 80 странах мира", – подчеркнул Артамонов.
Он добавил, что общий объем производства пищевых продуктов в Липецкой области за первые шесть месяцев текущего года увеличился на 6 %. В результате положительной динамики в агропромышленном комплексе предприятия региона отгрузили продукции и продали товаров на 126,6 миллиарда рублей.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновПродукты
 
 
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