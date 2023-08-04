Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 04.08.2023 (обновлено: 22:55 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/proisshestvie-1888268735.html
В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой
В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой - РИА Новости, 04.08.2023
В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой
На Моховой улице в центре Москвы произошло ДТП, после которого между водителями разгорелся конфликт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:45
2023-08-04T22:55
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888272815_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2399c790338a618d7794868750512ab9.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На Моховой улице в центре Москвы произошло ДТП, после которого между водителями разгорелся конфликт, передает корреспондент РИА Новости. Примерно в 17:00 несколько машин столкнулись перед пересечением Тверской улицы. Водители устроили потасовку, в результате которой один из них, по словам очевидцев, применил травматическое оружие против владельца автомобиля марки KIA. На место ЧП приехали медики скорой и полиция. Этот участок дороги временно перекрыли.Позднее пресс-служба столичного управления МВД сообщила о задержании стрелявшего мужчины."По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины. Стрелявший мужчина 1989 года рождения был задержан, оружие изъято. Пострадавший направлен в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве.Отмечается, что сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230802/strelba-1887706085.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конфликт на Моховой улице
Конфликт на Моховой улице
2023-08-04T18:45
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888272815_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_058a7948214136235367a5bf1b19df29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой

В центре Москвы столкнулись несколько автомобилей, водитель открыл огонь

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На Моховой улице в центре Москвы произошло ДТП, после которого между водителями разгорелся конфликт, передает корреспондент РИА Новости.
Примерно в 17:00 несколько машин столкнулись перед пересечением Тверской улицы. Водители устроили потасовку, в результате которой один из них, по словам очевидцев, применил травматическое оружие против владельца автомобиля марки KIA.
На место ЧП приехали медики скорой и полиция. Этот участок дороги временно перекрыли.
Позднее пресс-служба столичного управления МВД сообщила о задержании стрелявшего мужчины.
"По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины. Стрелявший мужчина 1989 года рождения был задержан, оружие изъято. Пострадавший направлен в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В подмосковной Балашихе неизвестный открыл стрельбу во время драки
2 августа, 02:25
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала