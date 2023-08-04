https://ria.ru/20230804/proisshestvie-1888268735.html

В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой

В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой - РИА Новости, 04.08.2023

В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой

На Моховой улице в центре Москвы произошло ДТП, после которого между водителями разгорелся конфликт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:45

2023-08-04T18:45

2023-08-04T22:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На Моховой улице в центре Москвы произошло ДТП, после которого между водителями разгорелся конфликт, передает корреспондент РИА Новости. Примерно в 17:00 несколько машин столкнулись перед пересечением Тверской улицы. Водители устроили потасовку, в результате которой один из них, по словам очевидцев, применил травматическое оружие против владельца автомобиля марки KIA. На место ЧП приехали медики скорой и полиция. Этот участок дороги временно перекрыли.Позднее пресс-служба столичного управления МВД сообщила о задержании стрелявшего мужчины."По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины. Стрелявший мужчина 1989 года рождения был задержан, оружие изъято. Пострадавший направлен в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве.Отмечается, что сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230802/strelba-1887706085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва