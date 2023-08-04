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В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой
В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой - РИА Новости, 04.08.2023
В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой
На Моховой улице в центре Москвы произошло ДТП, после которого между водителями разгорелся конфликт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:45
2023-08-04T18:45
2023-08-04T22:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На Моховой улице в центре Москвы произошло ДТП, после которого между водителями разгорелся конфликт, передает корреспондент РИА Новости. Примерно в 17:00 несколько машин столкнулись перед пересечением Тверской улицы. Водители устроили потасовку, в результате которой один из них, по словам очевидцев, применил травматическое оружие против владельца автомобиля марки KIA. На место ЧП приехали медики скорой и полиция. Этот участок дороги временно перекрыли.Позднее пресс-служба столичного управления МВД сообщила о задержании стрелявшего мужчины."По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины. Стрелявший мужчина 1989 года рождения был задержан, оружие изъято. Пострадавший направлен в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве.Отмечается, что сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
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Конфликт на Моховой улице
Конфликт на Моховой улице
2023-08-04T18:45
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происшествия, москва
В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой
В центре Москвы столкнулись несколько автомобилей, водитель открыл огонь
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На Моховой улице в центре Москвы произошло ДТП, после которого между водителями разгорелся конфликт, передает корреспондент РИА Новости.
Примерно в 17:00 несколько машин столкнулись перед пересечением Тверской улицы. Водители устроили потасовку, в результате которой один из них, по словам очевидцев, применил травматическое оружие против владельца автомобиля марки KIA.
На место ЧП приехали медики скорой и полиция. Этот участок дороги временно перекрыли.
Позднее пресс-служба столичного управления МВД сообщила о задержании стрелявшего мужчины.
"По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины. Стрелявший мужчина 1989 года рождения был задержан, оружие изъято. Пострадавший направлен в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
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