https://ria.ru/20230804/programma-1888247597.html

Верхневолжье расширило программу обеспечения глюкометрами детей с диабетом

Верхневолжье расширило программу обеспечения глюкометрами детей с диабетом - РИА Новости, 04.08.2023

Верхневолжье расширило программу обеспечения глюкометрами детей с диабетом

В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени расширена программа обеспечения детей с сахарным диабетом датчиками мониторинга уровня глюкозы в крови, РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:29

2023-08-04T17:29

2023-08-04T17:29

тверская область

игорь руденя

тверь

тверская область

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ТВЕРЬ, 4 авг – РИА Новости. В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени расширена программа обеспечения детей с сахарным диабетом датчиками мониторинга уровня глюкозы в крови, сообщает пресс-служба регионального правительства. Решение о расширении программы обеспечения детей с сахарным диабетом датчиками мониторинга уровня глюкозы в крови было принято на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое провел глава региона. Теперь данная программа распространяется и на пациентов в возрасте от 18 до 21 года. Ранее дети обеспечивались датчиками до достижения ими совершеннолетия. Расширить программу глава региона поручил по итогам участия в прямом эфире на телеканале "Россия 24" 3 августа. К Рудене обратилась Светлана Лабутина из Твери – мама ребенка с сахарным диабетом – с просьбой о продлении программы бесплатного получения датчиков измерения глюкозы в крови на время обучения ребенка в вузе или колледже до 21 года. "Все необходимые решения для продления мы примем в ближайшее время. Программу предоставления датчиков продлим не только для ребят, проходящих обучение в ссузах или вузах, но и для работающих молодых людей", – сказал Руденя. На заседании бюджетной комиссии одобрено финансирование данной программы с учетом расширения получателей поддержки. Это дополнительно 9,8 миллиона рублей для обеспечения медицинскими приборами еще 150 человек. Региональная программа по обеспечению детей с сахарным диабетом системами измерения уровня глюкозы действует с апреля 2022 года. За это время она доказала свою эффективность: улучшились основные показатели здоровья детей с сахарным диабетом, более чем в три раза сократилось количество случаев, когда состояние пациентов требует неотложной, в том числе реанимационной помощи, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230801/natsproekt-1887637581.html

тверь

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь, тверская область