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В Госдуму внесли проект об увеличении зарплат для жителей новых регионов - РИА Новости, 04.08.2023
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15:25 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/proekt-1888211108.html
В Госдуму внесли проект об увеличении зарплат для жителей новых регионов
В Госдуму внесли проект об увеличении зарплат для жителей новых регионов - РИА Новости, 04.08.2023
В Госдуму внесли проект об увеличении зарплат для жителей новых регионов
В Госдуму внесли законопроект, который увеличивает оплату труда и устанавливает дополнительный отпуск для жителей новых регионов, следует из электронной базы... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:25
2023-08-04T15:25
общество
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, который увеличивает оплату труда и устанавливает дополнительный отпуск для жителей новых регионов, следует из электронной базы ГД. Инициатива разработана депутатами фракции "Справедливая Россия - За Правду" во главе с её руководителем Сергеем Мироновым. "Работникам, осуществляющим свою деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее восьми календарных дней", - следует из текста проекта закона. Законопроект также предполагает производить оплату труда жителей новых территорий с применением районных коэффициентов, которые будут устанавливаться правительством РФ.
https://ria.ru/20230625/vykhodnoy-1880338097.html
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общество, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, сергей миронов, госдума рф
Общество, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об увеличении зарплат для жителей новых регионов

В Госдуму внесли проект об увеличении отпуска и зарплат для жителей новых регионов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, который увеличивает оплату труда и устанавливает дополнительный отпуск для жителей новых регионов, следует из электронной базы ГД.
Инициатива разработана депутатами фракции "Справедливая Россия - За Правду" во главе с её руководителем Сергеем Мироновым.
"Работникам, осуществляющим свою деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее восьми календарных дней", - следует из текста проекта закона.
Законопроект также предполагает производить оплату труда жителей новых территорий с применением районных коэффициентов, которые будут устанавливаться правительством РФ.
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ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаСергей МироновГосдума РФ
 
 
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