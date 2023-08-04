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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 04.08.2023
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
Спасатели объявили на выходные и понедельник штормовое предупреждение в Воронежской области из-за сильной жары, столбик термометра в эти дни поднимется до 37... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:19
2023-08-04T12:19
2023-08-04T12:19
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ВОРОНЕЖ, 4 авг - РИА Новости. Спасатели объявили на выходные и понедельник штормовое предупреждение в Воронежской области из-за сильной жары, столбик термометра в эти дни поднимется до 37 градусов, сообщает ГУМЧС по региону. "От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях": днем 5, 6 и 7 августа 2023 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара, максимальная температура воздуха 5 августа до 35 градусов, 6 и 7 августа до 37 градусов", - говорится в сообщении. Сейчас в регионе плюс 28 градусов, ясно. Из-за жары на территории области повышаются риски возникновения лесных и других видов ландшафтных пожаров. Спасатели напоминают, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях.
https://ria.ru/20230728/pogoda-1886752565.html
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воронежская область, россия
Воронежская область, Россия
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
В Воронежской области из-за почти сорокаградусной жары объявили штормовое предупреждение
ВОРОНЕЖ, 4 авг - РИА Новости.
Спасатели объявили на выходные и понедельник штормовое предупреждение в Воронежской области из-за сильной жары, столбик термометра в эти дни поднимется до 37 градусов, сообщает ГУМЧС
по региону.
"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях": днем 5, 6 и 7 августа 2023 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара, максимальная температура воздуха 5 августа до 35 градусов, 6 и 7 августа до 37 градусов", - говорится в сообщении.
Сейчас в регионе плюс 28 градусов, ясно.
Из-за жары на территории области повышаются риски возникновения лесных и других видов ландшафтных пожаров. Спасатели напоминают, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях.
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