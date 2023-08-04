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ВС России заняли выгодные позиции около трех сел в Харьковской области

ВС России заняли выгодные позиции около трех сел в Харьковской области - РИА Новости, 04.08.2023

ВС России заняли выгодные позиции около трех сел в Харьковской области

На купянском направлении штурмовые отряды ВС РФ продолжают наступление на широком фронте, заняты более выгодные позиции около населенных пунктов Ольшана,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:42

2023-08-04T14:42

2023-08-04T14:42

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На купянском направлении штурмовые отряды ВС РФ продолжают наступление на широком фронте, заняты более выгодные позиции около населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)