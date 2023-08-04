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ВС России заняли выгодные позиции около трех сел в Харьковской области - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/pozitsii-1888192662.html
ВС России заняли выгодные позиции около трех сел в Харьковской области
ВС России заняли выгодные позиции около трех сел в Харьковской области - РИА Новости, 04.08.2023
ВС России заняли выгодные позиции около трех сел в Харьковской области
На купянском направлении штурмовые отряды ВС РФ продолжают наступление на широком фронте, заняты более выгодные позиции около населенных пунктов Ольшана,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:42
2023-08-04T14:42
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На купянском направлении штурмовые отряды ВС РФ продолжают наступление на широком фронте, заняты более выгодные позиции около населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.
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харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России заняли выгодные позиции около трех сел в Харьковской области

Минобороны: ВС России заняли выгодные позиции около трех сел на Купянском направлении

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Российские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На купянском направлении штурмовые отряды ВС РФ продолжают наступление на широком фронте, заняты более выгодные позиции около населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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