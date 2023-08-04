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В трех регионах Сибири и ДФО могут появиться очаги новых пожаров
В трех регионах Сибири и ДФО могут появиться очаги новых пожаров - РИА Новости, 04.08.2023
В трех регионах Сибири и ДФО могут появиться очаги новых пожаров
Новые очаги природных пожаров могут появиться на этой неделе на территории трех регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов страны из-за... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T02:48
2023-08-04T02:48
2023-08-04T02:48
происшествия
красноярский край
самарское
астраханская область
внии гочс
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Новые очаги природных пожаров могут появиться на этой неделе на территории трех регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов страны из-за отсутствия осадков и порывов ветра, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Исходя из краткосрочного прогноза температур воздуха, количества осадков и скорости ветра, существует вероятность возникновения природных пожаров в центральных и юго-западных районах Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Республики Тыва", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые отмечают, что единичные очаги природных пожаров также могут возникнуть в отдельных районах Курганской, Оренбургской, Самарской и Астраханской областей, а также на территории Ставропольского края и Коми.
https://ria.ru/20230731/pozhar-1887280117.html
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происшествия, красноярский край, самарское, астраханская область, внии гочс
Происшествия, Красноярский край, Самарское, Астраханская область, ВНИИ ГОЧС
В трех регионах Сибири и ДФО могут появиться очаги новых пожаров
ВНИИ ГОЧС: в трех регионах Сибири и ДФО на этой неделе могут появиться очаги новых пожаров