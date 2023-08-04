https://ria.ru/20230804/pozhary-1888091318.html

В трех регионах Сибири и ДФО могут появиться очаги новых пожаров

В трех регионах Сибири и ДФО могут появиться очаги новых пожаров - РИА Новости, 04.08.2023

В трех регионах Сибири и ДФО могут появиться очаги новых пожаров

Новые очаги природных пожаров могут появиться на этой неделе на территории трех регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов страны из-за... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T02:48

2023-08-04T02:48

2023-08-04T02:48

происшествия

красноярский край

самарское

астраханская область

внии гочс

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Новые очаги природных пожаров могут появиться на этой неделе на территории трех регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов страны из-за отсутствия осадков и порывов ветра, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Исходя из краткосрочного прогноза температур воздуха, количества осадков и скорости ветра, существует вероятность возникновения природных пожаров в центральных и юго-западных районах Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Республики Тыва", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые отмечают, что единичные очаги природных пожаров также могут возникнуть в отдельных районах Курганской, Оренбургской, Самарской и Астраханской областей, а также на территории Ставропольского края и Коми.

https://ria.ru/20230731/pozhar-1887280117.html

красноярский край

самарское

астраханская область

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происшествия, красноярский край, самарское, астраханская область, внии гочс