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МЧС представило костюм пожарного с защитой от температуры до 800 градусов
МЧС представило костюм пожарного с защитой от температуры до 800 градусов - РИА Новости, 04.08.2023
МЧС представило костюм пожарного с защитой от температуры до 800 градусов
Теплоотражающий костюм пожарного ТОК-800, внешне напоминающий серебристый космический скафандр, позволяет проводить работы в очаге возгорания при температуре до РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T03:20
2023-08-04T03:20
2023-08-04T03:20
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Теплоотражающий костюм пожарного ТОК-800, внешне напоминающий серебристый космический скафандр, позволяет проводить работы в очаге возгорания при температуре до 800 градусов, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале. "Костюм выглядит словно серебристый космический скафандр. ТОК-800 защищает пожарных при 200°C - не менее 20 минут; при 800°C - не менее 20 секунд; при открытом пламени - не менее 30 секунд", - говорится в сообщении министерства. Спасатели отмечают, что в состав костюма входят накидка на голову с панорамным термостойким металлизированным стеклом, куртка, брюки, рукавицы и бахилы.
https://ria.ru/20230525/zaryadka-1874142146.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС представило костюм пожарного с защитой от температуры до 800 градусов
МЧС: "космический скафандр" пожарного "держит" температуру до 800 градусов