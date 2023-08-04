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МЧС представило костюм пожарного с защитой от температуры до 800 градусов - РИА Новости, 04.08.2023
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03:20 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/pozharnye-1888092839.html
МЧС представило костюм пожарного с защитой от температуры до 800 градусов
МЧС представило костюм пожарного с защитой от температуры до 800 градусов - РИА Новости, 04.08.2023
МЧС представило костюм пожарного с защитой от температуры до 800 градусов
Теплоотражающий костюм пожарного ТОК-800, внешне напоминающий серебристый космический скафандр, позволяет проводить работы в очаге возгорания при температуре до РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T03:20
2023-08-04T03:20
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Теплоотражающий костюм пожарного ТОК-800, внешне напоминающий серебристый космический скафандр, позволяет проводить работы в очаге возгорания при температуре до 800 градусов, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале. "Костюм выглядит словно серебристый космический скафандр. ТОК-800 защищает пожарных при 200°C - не менее 20 минут; при 800°C - не менее 20 секунд; при открытом пламени - не менее 30 секунд", - говорится в сообщении министерства. Спасатели отмечают, что в состав костюма входят накидка на голову с панорамным термостойким металлизированным стеклом, куртка, брюки, рукавицы и бахилы.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС представило костюм пожарного с защитой от температуры до 800 градусов

МЧС: "космический скафандр" пожарного "держит" температуру до 800 градусов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Теплоотражающий костюм пожарного ТОК-800, внешне напоминающий серебристый космический скафандр, позволяет проводить работы в очаге возгорания при температуре до 800 градусов, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.
"Костюм выглядит словно серебристый космический скафандр. ТОК-800 защищает пожарных при 200°C - не менее 20 минут; при 800°C - не менее 20 секунд; при открытом пламени - не менее 30 секунд", - говорится в сообщении министерства.
Спасатели отмечают, что в состав костюма входят накидка на голову с панорамным термостойким металлизированным стеклом, куртка, брюки, рукавицы и бахилы.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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