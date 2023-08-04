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В Яхроме потушили пожар на складе с пластиком и резиной
В Яхроме потушили пожар на складе с пластиком и резиной - РИА Новости, 04.08.2023
В Яхроме потушили пожар на складе с пластиком и резиной
Пожар на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T20:19
2023-08-04T20:19
2023-08-04T20:19
яхрома
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее пожар локализовали на площади чуть менее 2 тысяч "квадратов". Позже в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. "Пожар на складе в Яхроме полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
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яхрома, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Яхрома, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Яхроме потушили пожар на складе с пластиком и резиной
Пожар на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме полностью ликвидировали