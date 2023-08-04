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В Челябинске загорелась крыша стрелкового тира
В Челябинске загорелась крыша стрелкового тира - РИА Новости, 04.08.2023
В Челябинске загорелась крыша стрелкового тира
Крыша стрелкового тира горит в Челябинске на площади 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:54
2023-08-04T15:54
2023-08-04T16:05
происшествия
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россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 авг – РИА Новости. Крыша стрелкового тира горит в Челябинске на площади 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, в пятницу поступило сообщение о возгорании кровли в здании стрелкового тира (здание 9х30 метров, кирпичное, кровля мягкая) в Челябинске. "Происходит горение кровли, на тушение подано 4 ствола, работает 4 звена ГДЗС. На месте служба пожаротушения. На момент пожара людей в здании не было. Дали локализацию на 800 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пострадавших нет, уточняется в сообщении.
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происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
В Челябинске загорелась крыша стрелкового тира
В Челябинске кровля стрелкового тира загорелась на 800 "квадратах"
ЧЕЛЯБИНСК, 4 авг – РИА Новости. Крыша стрелкового тира горит в Челябинске на площади 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, в пятницу поступило сообщение о возгорании кровли в здании стрелкового тира (здание 9х30 метров, кирпичное, кровля мягкая) в Челябинске.
"Происходит горение кровли, на тушение подано 4 ствола, работает 4 звена ГДЗС. На месте служба пожаротушения. На момент пожара людей в здании не было. Дали локализацию на 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет, уточняется в сообщении.
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