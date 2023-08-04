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В Челябинске загорелась крыша стрелкового тира - РИА Новости, 04.08.2023
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15:54 04.08.2023 (обновлено: 16:05 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/pozhar-1888221299.html
В Челябинске загорелась крыша стрелкового тира
В Челябинске загорелась крыша стрелкового тира - РИА Новости, 04.08.2023
В Челябинске загорелась крыша стрелкового тира
Крыша стрелкового тира горит в Челябинске на площади 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:54
2023-08-04T16:05
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 авг – РИА Новости. Крыша стрелкового тира горит в Челябинске на площади 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, в пятницу поступило сообщение о возгорании кровли в здании стрелкового тира (здание 9х30 метров, кирпичное, кровля мягкая) в Челябинске. "Происходит горение кровли, на тушение подано 4 ствола, работает 4 звена ГДЗС. На месте служба пожаротушения. На момент пожара людей в здании не было. Дали локализацию на 800 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пострадавших нет, уточняется в сообщении.
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происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
В Челябинске загорелась крыша стрелкового тира

В Челябинске кровля стрелкового тира загорелась на 800 "квадратах"

© фото очевидцаДым от горящего здания в Челябинске
Дым от горящего здания в Челябинске
© фото очевидца
Дым от горящего здания в Челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 авг – РИА Новости. Крыша стрелкового тира горит в Челябинске на площади 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, в пятницу поступило сообщение о возгорании кровли в здании стрелкового тира (здание 9х30 метров, кирпичное, кровля мягкая) в Челябинске.
"Происходит горение кровли, на тушение подано 4 ствола, работает 4 звена ГДЗС. На месте служба пожаротушения. На момент пожара людей в здании не было. Дали локализацию на 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет, уточняется в сообщении.
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