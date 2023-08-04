https://ria.ru/20230804/pozhar-1888221299.html

В Челябинске загорелась крыша стрелкового тира

В Челябинске загорелась крыша стрелкового тира - РИА Новости, 04.08.2023

В Челябинске загорелась крыша стрелкового тира

Крыша стрелкового тира горит в Челябинске на площади 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:54

2023-08-04T15:54

2023-08-04T16:05

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 авг – РИА Новости. Крыша стрелкового тира горит в Челябинске на площади 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, в пятницу поступило сообщение о возгорании кровли в здании стрелкового тира (здание 9х30 метров, кирпичное, кровля мягкая) в Челябинске. "Происходит горение кровли, на тушение подано 4 ствола, работает 4 звена ГДЗС. На месте служба пожаротушения. На момент пожара людей в здании не было. Дали локализацию на 800 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пострадавших нет, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html

челябинск

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2023

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происшествия, челябинск, россия