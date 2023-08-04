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МЧС: из-за пожара в доме Саратова один человек пострадал, 30 эвакуировали - РИА Новости, 04.08.2023
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14:56 04.08.2023 (обновлено: 16:27 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/pozhar-1888195970.html
МЧС: из-за пожара в доме Саратова один человек пострадал, 30 эвакуировали
МЧС: из-за пожара в доме Саратова один человек пострадал, 30 эвакуировали - РИА Новости, 04.08.2023
МЧС: из-за пожара в доме Саратова один человек пострадал, 30 эвакуировали
Многоквартирный дом горел в Саратове, из здания эвакуировали 30 человек, один пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:56
2023-08-04T16:27
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 4 авг - РИА Новости. Многоквартирный дом горел в Саратове, из здания эвакуировали 30 человек, один пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре в доме 39 на улице Наумовская поступило в МЧС в 14.14 (13.14 мск) пятницы. "(Произошло - ред.) загорание в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома, сильное задымление... Проводится дымоудаление. Людей с верхних этажей эвакуировали. Один человек пострадал... В результате пожара спасено пять человек, 25 человек были эвакуированы", - сказала журналистам заместитель начальника пресс-службы главка Наталия Каранатова. Она уточнила, что площадь пожара составила 30 квадратных метров, возгорание потушено.
https://ria.ru/20230803/evakuatsiya-1888036015.html
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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС: из-за пожара в доме Саратова один человек пострадал, 30 эвакуировали

МЧС: из-за пожара в жилом доме Саратова пострадал один человек, 30 эвакуировали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 4 авг - РИА Новости. Многоквартирный дом горел в Саратове, из здания эвакуировали 30 человек, один пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщение о пожаре в доме 39 на улице Наумовская поступило в МЧС в 14.14 (13.14 мск) пятницы.
"(Произошло - ред.) загорание в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома, сильное задымление... Проводится дымоудаление. Людей с верхних этажей эвакуировали. Один человек пострадал... В результате пожара спасено пять человек, 25 человек были эвакуированы", - сказала журналистам заместитель начальника пресс-службы главка Наталия Каранатова.
Она уточнила, что площадь пожара составила 30 квадратных метров, возгорание потушено.
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