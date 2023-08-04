https://ria.ru/20230804/pozhar-1888195970.html
МЧС: из-за пожара в доме Саратова один человек пострадал, 30 эвакуировали
МЧС: из-за пожара в доме Саратова один человек пострадал, 30 эвакуировали - РИА Новости, 04.08.2023
МЧС: из-за пожара в доме Саратова один человек пострадал, 30 эвакуировали
Многоквартирный дом горел в Саратове, из здания эвакуировали 30 человек, один пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:56
2023-08-04T14:56
2023-08-04T16:27
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:105:3269:1944_1920x0_80_0_0_7e930e104481dbf289438e1f38662454.jpg
САРАТОВ, 4 авг - РИА Новости. Многоквартирный дом горел в Саратове, из здания эвакуировали 30 человек, один пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре в доме 39 на улице Наумовская поступило в МЧС в 14.14 (13.14 мск) пятницы. "(Произошло - ред.) загорание в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома, сильное задымление... Проводится дымоудаление. Людей с верхних этажей эвакуировали. Один человек пострадал... В результате пожара спасено пять человек, 25 человек были эвакуированы", - сказала журналистам заместитель начальника пресс-службы главка Наталия Каранатова. Она уточнила, что площадь пожара составила 30 квадратных метров, возгорание потушено.
https://ria.ru/20230803/evakuatsiya-1888036015.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f28aa5b87b9a746a2f9ef24bf09708b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС: из-за пожара в доме Саратова один человек пострадал, 30 эвакуировали
МЧС: из-за пожара в жилом доме Саратова пострадал один человек, 30 эвакуировали