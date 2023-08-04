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В подмосковной Яхроме ликвидировали открытое горение на складе с пластиком
В подмосковной Яхроме ликвидировали открытое горение на складе с пластиком - РИА Новости, 04.08.2023
В подмосковной Яхроме ликвидировали открытое горение на складе с пластиком
Открытый огонь на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:17
2023-08-04T14:17
2023-08-04T14:19
происшествия
яхрома
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Открытый огонь на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара в Яхроме объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к ликвидации возгорания привлекались 55 человек и 18 единиц техники.Ранее пожар локализовали на площади чуть мене 2 тысяч "квадратов".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, яхрома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Яхрома, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковной Яхроме ликвидировали открытое горение на складе с пластиком
В подмосковной Яхроме ликвидировали открытое горение на складе с пластиком и резиной