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В подмосковной Яхроме ликвидировали открытое горение на складе с пластиком - РИА Новости, 04.08.2023
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14:17 04.08.2023 (обновлено: 14:19 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/pozhar-1888184571.html
В подмосковной Яхроме ликвидировали открытое горение на складе с пластиком
В подмосковной Яхроме ликвидировали открытое горение на складе с пластиком - РИА Новости, 04.08.2023
В подмосковной Яхроме ликвидировали открытое горение на складе с пластиком
Открытый огонь на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:17
2023-08-04T14:19
происшествия
яхрома
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Открытый огонь на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара в Яхроме объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к ликвидации возгорания привлекались 55 человек и 18 единиц техники.Ранее пожар локализовали на площади чуть мене 2 тысяч "квадратов".
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происшествия, яхрома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Яхрома, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковной Яхроме ликвидировали открытое горение на складе с пластиком

В подмосковной Яхроме ликвидировали открытое горение на складе с пластиком и резиной

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиЛиквидация пожара на складе с резиной и пластиком в Яхроме
Ликвидация пожара на складе с резиной и пластиком в Яхроме - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Ликвидация пожара на складе с резиной и пластиком в Яхроме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Открытый огонь на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"На месте пожара в Яхроме объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что к ликвидации возгорания привлекались 55 человек и 18 единиц техники.
Ранее пожар локализовали на площади чуть мене 2 тысяч "квадратов".
Сотрудники МЧС РФ на месте пожара на складе в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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ПроисшествияЯхромаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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