https://ria.ru/20230804/pozhar-1888184571.html

В подмосковной Яхроме ликвидировали открытое горение на складе с пластиком

В подмосковной Яхроме ликвидировали открытое горение на складе с пластиком - РИА Новости, 04.08.2023

В подмосковной Яхроме ликвидировали открытое горение на складе с пластиком

Открытый огонь на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:17

2023-08-04T14:17

2023-08-04T14:19

происшествия

яхрома

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Открытый огонь на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара в Яхроме объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к ликвидации возгорания привлекались 55 человек и 18 единиц техники.Ранее пожар локализовали на площади чуть мене 2 тысяч "квадратов".

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

яхрома

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2023

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происшествия, яхрома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)