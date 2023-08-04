https://ria.ru/20230804/pozhar-1888168469.html

Пожар на складе в Яхроме локализовали на площади около 2000 "квадратов"

Пожар на складе в Яхроме локализовали на площади около 2000 "квадратов" - РИА Новости, 04.08.2023

Пожар на складе в Яхроме локализовали на площади около 2000 "квадратов"

Крупный пожар на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме удалось локализовать на площади около двух тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:27

2023-08-04T13:27

2023-08-04T13:27

происшествия

яхрома

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Крупный пожар на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме удалось локализовать на площади около двух тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "В 13.00 пожар локализован на площади 1950 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Ранее главк сообщал о площади пожара в 2,5 тысячи "квадратов".

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

яхрома

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, яхрома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)