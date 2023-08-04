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Пожар на складе в Яхроме локализовали на площади около 2000 "квадратов" - РИА Новости, 04.08.2023
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13:27 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/pozhar-1888168469.html
Пожар на складе в Яхроме локализовали на площади около 2000 "квадратов"
Пожар на складе в Яхроме локализовали на площади около 2000 "квадратов" - РИА Новости, 04.08.2023
Пожар на складе в Яхроме локализовали на площади около 2000 "квадратов"
Крупный пожар на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме удалось локализовать на площади около двух тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:27
2023-08-04T13:27
происшествия
яхрома
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Крупный пожар на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме удалось локализовать на площади около двух тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "В 13.00 пожар локализован на площади 1950 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Ранее главк сообщал о площади пожара в 2,5 тысячи "квадратов".
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происшествия, яхрома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Яхрома, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Яхроме локализовали на площади около 2000 "квадратов"

Пожар на складе с пластиком в Яхроме локализовали на площади около 2000 квадратов

© кадр видео очевидцаПожар на складе с резиной и пластиком в Яхроме
Пожар на складе с резиной и пластиком в Яхроме
© кадр видео очевидца
Пожар на складе с резиной и пластиком в Яхроме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Крупный пожар на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме удалось локализовать на площади около двух тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В 13.00 пожар локализован на площади 1950 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Ранее главк сообщал о площади пожара в 2,5 тысячи "квадратов".
Сотрудники МЧС РФ на месте пожара на складе в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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ПроисшествияЯхромаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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