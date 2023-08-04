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В подмосковной Яхроме загорелся склад с пластиком и резиной
В подмосковной Яхроме загорелся склад с пластиком и резиной - РИА Новости, 04.08.2023
В подмосковной Яхроме загорелся склад с пластиком и резиной
Склад с пластиком и резиной загорелся в подмосковной Яхроме, площадь пожара устанавливается, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:05
2023-08-04T12:05
2023-08-04T12:38
происшествия
яхрома
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Склад с пластиком и резиной загорелся в подмосковной Яхроме, площадь пожара устанавливается, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "В Шлюзовом переулке, возле дома номер 1, происходит возгорание склада с пластиком и резиной", - сказал собеседник агентства. По его словам, в непосредственной близости от места пожара находится еще одно складское помещение. Обстоятельства возгорания и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, яхрома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Яхрома, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковной Яхроме загорелся склад с пластиком и резиной
МЧС сообщило о пожаре на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме