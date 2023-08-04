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В подмосковной Яхроме загорелся склад с пластиком и резиной

В подмосковной Яхроме загорелся склад с пластиком и резиной - РИА Новости, 04.08.2023

В подмосковной Яхроме загорелся склад с пластиком и резиной

Склад с пластиком и резиной загорелся в подмосковной Яхроме, площадь пожара устанавливается, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:05

2023-08-04T12:05

2023-08-04T12:38

происшествия

яхрома

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Склад с пластиком и резиной загорелся в подмосковной Яхроме, площадь пожара устанавливается, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "В Шлюзовом переулке, возле дома номер 1, происходит возгорание склада с пластиком и резиной", - сказал собеседник агентства. По его словам, в непосредственной близости от места пожара находится еще одно складское помещение. Обстоятельства возгорания и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

яхрома

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2023

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происшествия, яхрома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)