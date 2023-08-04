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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщило в... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:34

2023-08-04T14:34

2023-08-04T14:34

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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безопасность, вооруженные силы рф, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)