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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении за сутки уничтожили более 120 украинских солдат, два броневика, гаубицу... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:30

2023-08-04T14:30

2023-08-04T14:35

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

старомайорское

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении за сутки уничтожили более 120 украинских солдат, два броневика, гаубицу "Мста-Б" и артустановку "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ."За сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении штурмовые отряды группировки войск "Восток" продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР и улучшили тактическое положение.Кроме того, было нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь и Макаровка в ДНР."В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

старомайорское

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россия, донецкая народная республика, старомайорское, вооруженные силы украины