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МСП Оренбуржья стали основными поставщиками крупнейших предприятий региона - РИА Новости, 04.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
14:46 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/postavschiki-1888186567.html
МСП Оренбуржья стали основными поставщиками крупнейших предприятий региона
МСП Оренбуржья стали основными поставщиками крупнейших предприятий региона - РИА Новости, 04.08.2023
МСП Оренбуржья стали основными поставщиками крупнейших предприятий региона
Предприятия малого и среднего бизнеса Оренбургской области в первом полугодии 2023 года стали основными поставщиками для крупнейших заказчиков региона, сообщил... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:46
2023-08-04T14:46
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Предприятия малого и среднего бизнеса Оренбургской области в первом полугодии 2023 года стали основными поставщиками для крупнейших заказчиков региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства. По его словам, доля закупок у МСП превысила 60 %. Малый бизнес заключил договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг на 8,9 миллиарда рублей. "Участие в закупках обеспечивает малому и среднему бизнесу гарантированный сбыт и доход в определенном периоде, позволяет более эффективно планировать свою работу. Сегодня стать поставщиком могут даже начинающие предприниматели. Мы видим, что оренбургский бизнес все активнее участвует в торгах. В этом году динамика контрактации с МСП опережает прошлогодние показатели. Когда наши предприниматели получили заказы на 5,1 миллиарда рублей, что составило 53% от общей цены заключенных договоров", - отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, что региональное министерство экономического развития проводит обучение для заказчиков всех уровней. Информация о закупках у малого и среднего бизнеса представлена на специальном сервисе "Витрина закупок" в Региональной информационной системе. Сервис бесплатный, регистрация для его использования не требуется.
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7 495 645-6601
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оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер

МСП Оренбуржья стали основными поставщиками крупнейших предприятий региона

© iStock.com / fizkesЗаключение контракта
Заключение контракта - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© iStock.com / fizkes
Заключение контракта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Предприятия малого и среднего бизнеса Оренбургской области в первом полугодии 2023 года стали основными поставщиками для крупнейших заказчиков региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
По его словам, доля закупок у МСП превысила 60 %. Малый бизнес заключил договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг на 8,9 миллиарда рублей.
"Участие в закупках обеспечивает малому и среднему бизнесу гарантированный сбыт и доход в определенном периоде, позволяет более эффективно планировать свою работу. Сегодня стать поставщиком могут даже начинающие предприниматели. Мы видим, что оренбургский бизнес все активнее участвует в торгах. В этом году динамика контрактации с МСП опережает прошлогодние показатели. Когда наши предприниматели получили заказы на 5,1 миллиарда рублей, что составило 53% от общей цены заключенных договоров", - отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе.
Там напомнили, что региональное министерство экономического развития проводит обучение для заказчиков всех уровней. Информация о закупках у малого и среднего бизнеса представлена на специальном сервисе "Витрина закупок" в Региональной информационной системе. Сервис бесплатный, регистрация для его использования не требуется.
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