https://ria.ru/20230804/postavschiki-1888186567.html

МСП Оренбуржья стали основными поставщиками крупнейших предприятий региона

МСП Оренбуржья стали основными поставщиками крупнейших предприятий региона - РИА Новости, 04.08.2023

МСП Оренбуржья стали основными поставщиками крупнейших предприятий региона

Предприятия малого и среднего бизнеса Оренбургской области в первом полугодии 2023 года стали основными поставщиками для крупнейших заказчиков региона, сообщил... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:46

2023-08-04T14:46

2023-08-04T14:46

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Предприятия малого и среднего бизнеса Оренбургской области в первом полугодии 2023 года стали основными поставщиками для крупнейших заказчиков региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства. По его словам, доля закупок у МСП превысила 60 %. Малый бизнес заключил договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг на 8,9 миллиарда рублей. "Участие в закупках обеспечивает малому и среднему бизнесу гарантированный сбыт и доход в определенном периоде, позволяет более эффективно планировать свою работу. Сегодня стать поставщиком могут даже начинающие предприниматели. Мы видим, что оренбургский бизнес все активнее участвует в торгах. В этом году динамика контрактации с МСП опережает прошлогодние показатели. Когда наши предприниматели получили заказы на 5,1 миллиарда рублей, что составило 53% от общей цены заключенных договоров", - отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, что региональное министерство экономического развития проводит обучение для заказчиков всех уровней. Информация о закупках у малого и среднего бизнеса представлена на специальном сервисе "Витрина закупок" в Региональной информационной системе. Сервис бесплатный, регистрация для его использования не требуется.

https://ria.ru/20230724/oez-1885906682.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер