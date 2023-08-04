https://ria.ru/20230804/posol-1888291591.html

Данные Лондона о продвижении ВСУ неверны, заявил посол России в Британии

Данные Лондона о продвижении ВСУ неверны, заявил посол России в Британии - РИА Новости, 04.08.2023

Данные Лондона о продвижении ВСУ неверны, заявил посол России в Британии

Публикуемая в докладах министерства обороны Великобритании информация, что украинское контрнаступление продвигается, не соответствует действительности, заявил в РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T22:10

2023-08-04T22:10

2023-08-04T22:10

россия

великобритания

андрей келин

владимир путин

энтони блинкен

киев

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Публикуемая в докладах министерства обороны Великобритании информация, что украинское контрнаступление продвигается, не соответствует действительности, заявил в пятницу посол России в Великобритании Андрей Келин. "Я читал отчеты британского министерства обороны, которое продолжает говорить, что они (украинские войска - ред.) продвигаются, что неверно", - сказал Келин в интервью телеканалу CNN, добавив, что несколько недавно захваченных ВСУ населенных пунктов уже были возвращены под контроль российских войск. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230804/vsu-1888191585.html

https://ria.ru/20230804/vsu-1888276730.html

россия

великобритания

киев

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россия, великобритания, андрей келин, владимир путин, энтони блинкен, киев, нато, вооруженные силы украины, в мире