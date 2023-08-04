Рейтинг@Mail.ru
Данные Лондона о продвижении ВСУ неверны, заявил посол России в Британии - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/posol-1888291591.html
Данные Лондона о продвижении ВСУ неверны, заявил посол России в Британии
Данные Лондона о продвижении ВСУ неверны, заявил посол России в Британии - РИА Новости, 04.08.2023
Данные Лондона о продвижении ВСУ неверны, заявил посол России в Британии
Публикуемая в докладах министерства обороны Великобритании информация, что украинское контрнаступление продвигается, не соответствует действительности, заявил в РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T22:10
2023-08-04T22:10
россия
великобритания
андрей келин
владимир путин
энтони блинкен
киев
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Публикуемая в докладах министерства обороны Великобритании информация, что украинское контрнаступление продвигается, не соответствует действительности, заявил в пятницу посол России в Великобритании Андрей Келин. "Я читал отчеты британского министерства обороны, которое продолжает говорить, что они (украинские войска - ред.) продвигаются, что неверно", - сказал Келин в интервью телеканалу CNN, добавив, что несколько недавно захваченных ВСУ населенных пунктов уже были возвращены под контроль российских войск. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230804/vsu-1888191585.html
https://ria.ru/20230804/vsu-1888276730.html
россия
великобритания
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_66855e27efaeb5207d269e2a6bfe0c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, андрей келин, владимир путин, энтони блинкен, киев, нато, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Великобритания, Андрей Келин, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Данные Лондона о продвижении ВСУ неверны, заявил посол России в Британии

Посол России Келин: информация минобороны Британии о контрнаступлении Украины неверна

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкПосольство России в Великобритании
Посольство России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Посольство России в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Публикуемая в докладах министерства обороны Великобритании информация, что украинское контрнаступление продвигается, не соответствует действительности, заявил в пятницу посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Я читал отчеты британского министерства обороны, которое продолжает говорить, что они (украинские войска - ред.) продвигаются, что неверно", - сказал Келин в интервью телеканалу CNN, добавив, что несколько недавно захваченных ВСУ населенных пунктов уже были возвращены под контроль российских войск.
Солдаты ВСУ готовят к выстрелу реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Военные отказались. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Вчера, 14:35
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Расчет самоходного миномета Нона-СВК - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Идут на запад. В США рассказали, что Россия устроила ВСУ на фронте
Вчера, 19:30
 
РоссияВеликобританияАндрей КелинВладимир ПутинЭнтони БлинкенКиевНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала