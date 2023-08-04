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В Херсонской области задержали группу пособников ВСУ
В Херсонской области задержали группу пособников ВСУ - РИА Новости, 04.08.2023
В Херсонской области задержали группу пособников ВСУ
В Херсонской области задержали пособников ВСУ, передававших сведения о российской военной инфраструктуре в зоне спецоперации, сообщили в региональном управлении РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:30
2023-08-04T10:30
2023-08-04T12:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
фсб
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. В Херсонской области задержали пособников ВСУ, передававших сведения о российской военной инфраструктуре в зоне спецоперации, сообщили в региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Херсонской области пресечена преступная деятельность группы пособников вооруженных формирований Украины, передававших сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил России в зоне проведения СВО", — говорится в релизе.По информации ведомства, задержанные — двое молодых людей 1999 и 2004 годов рождения, граждане Украины, проживающие в Херсонской области. Как выяснило следствие, по заданию представителей ВСУ они собирали сведения о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих и передавали их украинской стороне.Сейчас оба молодых человека находятся под стражей. Возбужденное против них уголовное дело о шпионаже уже направили в суд. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230727/terakt-1886708952.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, фсб, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, ФСБ, Россия, Украина
В Херсонской области задержали группу пособников ВСУ
ФСБ пресекла деятельность двух пособников ВСУ в Херсонской области