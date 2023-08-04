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Жительница Приморья пыталась убить двухлетнего сына "розочкой" - РИА Новости, 04.08.2023
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13:37 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/pokushenie-1888172838.html
Жительница Приморья пыталась убить двухлетнего сына "розочкой"
Жительница Приморья пыталась убить двухлетнего сына "розочкой" - РИА Новости, 04.08.2023
Жительница Приморья пыталась убить двухлетнего сына "розочкой"
Подозреваемую в попытке зарезать своего малолетнего сына фрагментом стеклянной бутылки арестовали в Большом Камне, сообщили в телеграм-канале СУСК РФ по... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:37
2023-08-04T13:37
происшествия
россия
большой камень
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Подозреваемую в попытке зарезать своего малолетнего сына фрагментом стеклянной бутылки арестовали в Большом Камне, сообщили в телеграм-канале СУСК РФ по Приморскому краю. "По версии следствия, 4 августа 2023 года фигурантка, находясь у себя в квартире, нанесла множественные удары по рукам и телу фрагментом стеклянной бутылки своему сыну 2021 года рождения, причинив ему телесные повреждения в виде множественных резаных ран рук и спины. Однако по независящим от нее обстоятельствам не смогла довести свой преступный умысел, направленный на убийство малолетнего, до конца, поскольку преступные действия последней были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении ведомства. Источник РИА Новости в правоохранительных органах края рассказал, что для покушения на убийство двухлетнего сына женщина использовала горлышко разбитой бутылки. Закончить начатое жительнице Приморья начатое помешали сотрудники полиции, приехавшие на место и задержавшие ее. В полицию обратилась знакомая подозреваемой, которой та сообщила, что убила сына, добавил источник. По информации СУСК, 27-летнюю женщину заключили под стражу. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
россия
большой камень
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происшествия, россия, большой камень, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Большой Камень, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Приморья пыталась убить двухлетнего сына "розочкой"

В Приморье задержали женщину, пытавшуюся зарезать двухлетнего сына фрагментом бутылки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Подозреваемую в попытке зарезать своего малолетнего сына фрагментом стеклянной бутылки арестовали в Большом Камне, сообщили в телеграм-канале СУСК РФ по Приморскому краю.
"По версии следствия, 4 августа 2023 года фигурантка, находясь у себя в квартире, нанесла множественные удары по рукам и телу фрагментом стеклянной бутылки своему сыну 2021 года рождения, причинив ему телесные повреждения в виде множественных резаных ран рук и спины. Однако по независящим от нее обстоятельствам не смогла довести свой преступный умысел, направленный на убийство малолетнего, до конца, поскольку преступные действия последней были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении ведомства.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах края рассказал, что для покушения на убийство двухлетнего сына женщина использовала горлышко разбитой бутылки. Закончить начатое жительнице Приморья начатое помешали сотрудники полиции, приехавшие на место и задержавшие ее. В полицию обратилась знакомая подозреваемой, которой та сообщила, что убила сына, добавил источник.
По информации СУСК, 27-летнюю женщину заключили под стражу. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
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ПроисшествияРоссияБольшой КаменьПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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