https://ria.ru/20230804/pokushenie-1888172838.html

Жительница Приморья пыталась убить двухлетнего сына "розочкой"

Жительница Приморья пыталась убить двухлетнего сына "розочкой" - РИА Новости, 04.08.2023

Жительница Приморья пыталась убить двухлетнего сына "розочкой"

Подозреваемую в попытке зарезать своего малолетнего сына фрагментом стеклянной бутылки арестовали в Большом Камне, сообщили в телеграм-канале СУСК РФ по... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:37

2023-08-04T13:37

2023-08-04T13:37

происшествия

россия

большой камень

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Подозреваемую в попытке зарезать своего малолетнего сына фрагментом стеклянной бутылки арестовали в Большом Камне, сообщили в телеграм-канале СУСК РФ по Приморскому краю. "По версии следствия, 4 августа 2023 года фигурантка, находясь у себя в квартире, нанесла множественные удары по рукам и телу фрагментом стеклянной бутылки своему сыну 2021 года рождения, причинив ему телесные повреждения в виде множественных резаных ран рук и спины. Однако по независящим от нее обстоятельствам не смогла довести свой преступный умысел, направленный на убийство малолетнего, до конца, поскольку преступные действия последней были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении ведомства. Источник РИА Новости в правоохранительных органах края рассказал, что для покушения на убийство двухлетнего сына женщина использовала горлышко разбитой бутылки. Закончить начатое жительнице Приморья начатое помешали сотрудники полиции, приехавшие на место и задержавшие ее. В полицию обратилась знакомая подозреваемой, которой та сообщила, что убила сына, добавил источник. По информации СУСК, 27-летнюю женщину заключили под стражу. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

россия

большой камень

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, большой камень, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)