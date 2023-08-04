https://ria.ru/20230804/pokazaniya-1888120965.html

Обвиняемые в пособничестве ВСУ в зоне СВО дали признательные показания

Обвиняемые в пособничестве ВСУ в зоне СВО дали признательные показания - РИА Новости, 04.08.2023

Обвиняемые в пособничестве ВСУ в зоне СВО дали признательные показания

Обвиняемые в пособничестве украинским войскам в Херсонской области признались в передаче координат, после чего произошли ракетные удары и обстрелы, в результате РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:42

2023-08-04T10:42

2023-08-04T11:36

происшествия

вооруженные силы украины

херсонская область

украина

фсб

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Обвиняемые в пособничестве украинским войскам в Херсонской области признались в передаче координат, после чего произошли ракетные удары и обстрелы, в результате которых погибли мирные жители.Как сообщало региональное управление ФСБ, двое граждан Украины, проживающих на территории Херсонской области, собирали и передавали украинской стороне сведения о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих. Дело о шпионаже уже направлено в суд."Я передавал координаты ВСУ, после чего произошел ракетный удар и погибли мирные жители и военные, уничтожены были жилые дома и железнодорожная станция", - сказал в ходе допроса один из задержанных на распространенном УФСБ видео.Второй обвиняемый сообщил, что после того, как он передал координаты одного из объектов, произошел обстрел, сдетонировали боеприпасы и погибли мирные жители.

https://ria.ru/20230803/srok-1887991626.html

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, вооруженные силы украины, херсонская область , украина, фсб