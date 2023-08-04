https://ria.ru/20230804/pokazaniya-1888120965.html
Обвиняемые в пособничестве ВСУ в зоне СВО дали признательные показания
Обвиняемые в пособничестве ВСУ в зоне СВО дали признательные показания - РИА Новости, 04.08.2023
Обвиняемые в пособничестве ВСУ в зоне СВО дали признательные показания
Обвиняемые в пособничестве украинским войскам в Херсонской области признались в передаче координат, после чего произошли ракетные удары и обстрелы, в результате РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:42
2023-08-04T10:42
2023-08-04T11:36
происшествия
вооруженные силы украины
херсонская область
украина
фсб
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Обвиняемые в пособничестве украинским войскам в Херсонской области признались в передаче координат, после чего произошли ракетные удары и обстрелы, в результате которых погибли мирные жители.Как сообщало региональное управление ФСБ, двое граждан Украины, проживающих на территории Херсонской области, собирали и передавали украинской стороне сведения о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих. Дело о шпионаже уже направлено в суд."Я передавал координаты ВСУ, после чего произошел ракетный удар и погибли мирные жители и военные, уничтожены были жилые дома и железнодорожная станция", - сказал в ходе допроса один из задержанных на распространенном УФСБ видео.Второй обвиняемый сообщил, что после того, как он передал координаты одного из объектов, произошел обстрел, сдетонировали боеприпасы и погибли мирные жители.
https://ria.ru/20230803/srok-1887991626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вооруженные силы украины, херсонская область , украина, фсб
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Украина, ФСБ, Специальная военная операция на Украине
Обвиняемые в пособничестве ВСУ в зоне СВО дали признательные показания
Пособники ВСУ в Херсонской области признались в передаче данных, приведшей к гибели людей