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Обвиняемые в пособничестве ВСУ в зоне СВО дали признательные показания - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:42 04.08.2023 (обновлено: 11:36 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/pokazaniya-1888120965.html
Обвиняемые в пособничестве ВСУ в зоне СВО дали признательные показания
Обвиняемые в пособничестве ВСУ в зоне СВО дали признательные показания - РИА Новости, 04.08.2023
Обвиняемые в пособничестве ВСУ в зоне СВО дали признательные показания
Обвиняемые в пособничестве украинским войскам в Херсонской области признались в передаче координат, после чего произошли ракетные удары и обстрелы, в результате РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:42
2023-08-04T11:36
происшествия
вооруженные силы украины
херсонская область
украина
фсб
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Обвиняемые в пособничестве украинским войскам в Херсонской области признались в передаче координат, после чего произошли ракетные удары и обстрелы, в результате которых погибли мирные жители.Как сообщало региональное управление ФСБ, двое граждан Украины, проживающих на территории Херсонской области, собирали и передавали украинской стороне сведения о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих. Дело о шпионаже уже направлено в суд."Я передавал координаты ВСУ, после чего произошел ракетный удар и погибли мирные жители и военные, уничтожены были жилые дома и железнодорожная станция", - сказал в ходе допроса один из задержанных на распространенном УФСБ видео.Второй обвиняемый сообщил, что после того, как он передал координаты одного из объектов, произошел обстрел, сдетонировали боеприпасы и погибли мирные жители.
https://ria.ru/20230803/srok-1887991626.html
херсонская область
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происшествия, вооруженные силы украины, херсонская область , украина, фсб
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Украина, ФСБ, Специальная военная операция на Украине
Обвиняемые в пособничестве ВСУ в зоне СВО дали признательные показания

Пособники ВСУ в Херсонской области признались в передаче данных, приведшей к гибели людей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Обвиняемые в пособничестве украинским войскам в Херсонской области признались в передаче координат, после чего произошли ракетные удары и обстрелы, в результате которых погибли мирные жители.
Как сообщало региональное управление ФСБ, двое граждан Украины, проживающих на территории Херсонской области, собирали и передавали украинской стороне сведения о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих. Дело о шпионаже уже направлено в суд.
"Я передавал координаты ВСУ, после чего произошел ракетный удар и погибли мирные жители и военные, уничтожены были жилые дома и железнодорожная станция", - сказал в ходе допроса один из задержанных на распространенном УФСБ видео.
Второй обвиняемый сообщил, что после того, как он передал координаты одного из объектов, произошел обстрел, сдетонировали боеприпасы и погибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныХерсонская областьУкраинаФСБ
 
 
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