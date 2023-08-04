Рейтинг@Mail.ru
В Рязани открылась подстанция 110 кВ "Развитие" им. Героя России Курганова - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
15:18 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/podstantsiya-1888203894.html
В Рязани открылась подстанция 110 кВ "Развитие" им. Героя России Курганова
В Рязани открылась подстанция 110 кВ "Развитие" им. Героя России Курганова - РИА Новости, 04.08.2023
В Рязани открылась подстанция 110 кВ "Развитие" им. Героя России Курганова
В пятницу введен в работу центр питания 110 кВ "Развитие" имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Алексея Курганова. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:18
2023-08-04T15:18
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888205175_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6c4a9e3ac19f3b922d03054945e9f731.jpg
МОСКВА, 4 авг — ПАО "Россети Центр". В пятницу введен в работу центр питания 110 кВ "Развитие" имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Алексея Курганова. С воинскими почестями открыт расположенный на территории энергообъекта бюст Курганова. В торжественной церемонии принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский. На мероприятии присутствовали мать, супруга и сын Курганова, командование 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и руководители Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, а также энергетики из 20 регионов. Собравшиеся почтили память Героя России минутой молчания и возложили цветы. "Для нас большая честь назвать самый современный энергообъект в Рязанской области именем Алексея Сергеевича Курганова, который ушел из жизни, защищая интересы нашей Родины. Нельзя найти лучшего примера личного героизма, непревзойденного мужества и преданности своей стране", – сказал Маковский. "Новая подстанция будет носить имя Алексея Сергеевича Курганова в память о его подвиге. Это серьезный пример для всех нас. Здесь скоро будет новый, технологичный район, и он будет работать благодаря той электроэнергии, которая будет подаваться с этой подстанции. Это одна из самых современных цифровых электроподстанций у нас в стране, и то, что она носит имя героя – очень символично. Я хочу поблагодарить "Россети" за поддержку инициативы и выразить слова признательности в адрес близких родственников Алексея Сергеевича Курганова. Низкий поклон", – подчеркнул Малков. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888205175_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_039538f105d46f99b1e8463c7c8a9a17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

В Рязани открылась подстанция 110 кВ "Развитие" им. Героя России Курганова

© Фото предоставлено ПАО "Россети Центр"Церемония открытия бюста Героя РФ, гвардии капитана Алексея Курганова на территории центра питания 110 кВ "Развитие"
Церемония открытия бюста Героя РФ, гвардии капитана Алексея Курганова на территории центра питания 110 кВ Развитие
© Фото предоставлено ПАО "Россети Центр"
Церемония открытия бюста Героя РФ, гвардии капитана Алексея Курганова на территории центра питания 110 кВ "Развитие"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — ПАО "Россети Центр". В пятницу введен в работу центр питания 110 кВ "Развитие" имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Алексея Курганова.
С воинскими почестями открыт расположенный на территории энергообъекта бюст Курганова.
В торжественной церемонии принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.
На мероприятии присутствовали мать, супруга и сын Курганова, командование 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и руководители Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, а также энергетики из 20 регионов. Собравшиеся почтили память Героя России минутой молчания и возложили цветы.
"Для нас большая честь назвать самый современный энергообъект в Рязанской области именем Алексея Сергеевича Курганова, который ушел из жизни, защищая интересы нашей Родины. Нельзя найти лучшего примера личного героизма, непревзойденного мужества и преданности своей стране", – сказал Маковский.
"Новая подстанция будет носить имя Алексея Сергеевича Курганова в память о его подвиге. Это серьезный пример для всех нас. Здесь скоро будет новый, технологичный район, и он будет работать благодаря той электроэнергии, которая будет подаваться с этой подстанции. Это одна из самых современных цифровых электроподстанций у нас в стране, и то, что она носит имя героя – очень символично. Я хочу поблагодарить "Россети" за поддержку инициативы и выразить слова признательности в адрес близких родственников Алексея Сергеевича Курганова. Низкий поклон", – подчеркнул Малков.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала