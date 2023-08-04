https://ria.ru/20230804/podstantsiya-1888203894.html

В Рязани открылась подстанция 110 кВ "Развитие" им. Героя России Курганова

В Рязани открылась подстанция 110 кВ "Развитие" им. Героя России Курганова - РИА Новости, 04.08.2023

В Рязани открылась подстанция 110 кВ "Развитие" им. Героя России Курганова

В пятницу введен в работу центр питания 110 кВ "Развитие" имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Алексея Курганова. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:18

2023-08-04T15:18

2023-08-04T15:18

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МОСКВА, 4 авг — ПАО "Россети Центр". В пятницу введен в работу центр питания 110 кВ "Развитие" имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Алексея Курганова. С воинскими почестями открыт расположенный на территории энергообъекта бюст Курганова. В торжественной церемонии принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский. На мероприятии присутствовали мать, супруга и сын Курганова, командование 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и руководители Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, а также энергетики из 20 регионов. Собравшиеся почтили память Героя России минутой молчания и возложили цветы. "Для нас большая честь назвать самый современный энергообъект в Рязанской области именем Алексея Сергеевича Курганова, который ушел из жизни, защищая интересы нашей Родины. Нельзя найти лучшего примера личного героизма, непревзойденного мужества и преданности своей стране", – сказал Маковский. "Новая подстанция будет носить имя Алексея Сергеевича Курганова в память о его подвиге. Это серьезный пример для всех нас. Здесь скоро будет новый, технологичный район, и он будет работать благодаря той электроэнергии, которая будет подаваться с этой подстанции. Это одна из самых современных цифровых электроподстанций у нас в стране, и то, что она носит имя героя – очень символично. Я хочу поблагодарить "Россети" за поддержку инициативы и выразить слова признательности в адрес близких родственников Алексея Сергеевича Курганова. Низкий поклон", – подчеркнул Малков. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы