https://ria.ru/20230804/podrostok-1888186799.html
В Нижнем Новгороде девушка зарезала подростка
В Нижнем Новгороде девушка зарезала подростка - РИА Новости, 04.08.2023
В Нижнем Новгороде девушка зарезала подростка
Девушка призналась в "пьяном" убийстве 16-летнего подростка в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:24
2023-08-04T14:24
2023-08-04T14:24
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Девушка призналась в "пьяном" убийстве 16-летнего подростка в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. По версии следствия, ночью 4 августа в квартире дома по улице Карла Маркса при распитии спиртных напитков в компании друзей между 21-летней девушкой и 16-летним юношей произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла подростку ножевое ранение в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "По подозрению в совершении преступления следователями СК России задержана 21-летняя женщина. Вину она признала. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230721/debosh-1885613246.html
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде девушка зарезала подростка
В Нижнем Новгороде девушка зарезала 16-летнего подростка во время распития алкоголя