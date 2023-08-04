https://ria.ru/20230804/podrostok-1888186799.html

В Нижнем Новгороде девушка зарезала подростка

В Нижнем Новгороде девушка зарезала подростка - РИА Новости, 04.08.2023

В Нижнем Новгороде девушка зарезала подростка

Девушка призналась в "пьяном" убийстве 16-летнего подростка в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:24

2023-08-04T14:24

2023-08-04T14:24

происшествия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Девушка призналась в "пьяном" убийстве 16-летнего подростка в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. По версии следствия, ночью 4 августа в квартире дома по улице Карла Маркса при распитии спиртных напитков в компании друзей между 21-летней девушкой и 16-летним юношей произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла подростку ножевое ранение в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "По подозрению в совершении преступления следователями СК России задержана 21-летняя женщина. Вину она признала. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230721/debosh-1885613246.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)