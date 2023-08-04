Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде девушка зарезала подростка - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/podrostok-1888186799.html
В Нижнем Новгороде девушка зарезала подростка
В Нижнем Новгороде девушка зарезала подростка - РИА Новости, 04.08.2023
В Нижнем Новгороде девушка зарезала подростка
Девушка призналась в "пьяном" убийстве 16-летнего подростка в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:24
2023-08-04T14:24
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888185018_0:148:752:571_1920x0_80_0_0_3ba2b33990924a5be28e66c9ee995711.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Девушка призналась в "пьяном" убийстве 16-летнего подростка в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. По версии следствия, ночью 4 августа в квартире дома по улице Карла Маркса при распитии спиртных напитков в компании друзей между 21-летней девушкой и 16-летним юношей произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла подростку ножевое ранение в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "По подозрению в совершении преступления следователями СК России задержана 21-летняя женщина. Вину она признала. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230721/debosh-1885613246.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888185018_0:27:752:591_1920x0_80_0_0_a9f8efa1933f60a965dc6f8c4c6d51c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде девушка зарезала подростка

В Нижнем Новгороде девушка зарезала 16-летнего подростка во время распития алкоголя

© Фото : СУ СК России по Нижегородской областиСледственные действия на месте убийства подростка в Нижнем Новгороде
Следственные действия на месте убийства подростка в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : СУ СК России по Нижегородской области
Следственные действия на месте убийства подростка в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Девушка призналась в "пьяном" убийстве 16-летнего подростка в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.
По версии следствия, ночью 4 августа в квартире дома по улице Карла Маркса при распитии спиртных напитков в компании друзей между 21-летней девушкой и 16-летним юношей произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла подростку ножевое ранение в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
«
"По подозрению в совершении преступления следователями СК России задержана 21-летняя женщина. Вину она признала. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Предположительно, пьяный мужчина устроил дебош в кафе в центре Москвы
21 июля, 21:50
 
ПроисшествияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала