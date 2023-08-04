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Более 300 народных троп благоустроили в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2023
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Новости Подмосковья
 
15:10 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/podmoskove-1888201588.html
Более 300 народных троп благоустроили в Подмосковье
Более 300 народных троп благоустроили в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2023
Более 300 народных троп благоустроили в Подмосковье
В Московской области завершено обустройство 316 народных троп, сообщает пресс-служба главного управления содержания территорий региона. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:10
2023-08-04T15:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
бронницы
реутов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Московской области завершено обустройство 316 народных троп, сообщает пресс-служба главного управления содержания территорий региона. Программа по созданию пешеходных коммуникаций активно реализуется в Московской области. Народные тропы соединяют важные объекты городской инфраструктуры. Благодаря им привычные маршруты к школам, детским садам, поликлиникам, остановкам общественного транспорта, детским игровым и спортивным площадкам стали более комфортными. Как отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова, на данный момент в Подмосковье можно пройтись по 316 благоустроенным пешеходным дорожкам. Подрядные организации продолжают работать в энергичном темпе: в процессе обустройства на данный момент еще 86 объектов. "На 100% с задачей справились 11 городских округов: Бронницы, Реутов, Электрогорск, Серебряные Пруды, Домодедово, Кашира, Пушкинский, Талдомский, Лыткарино, Лотошино и Королев. Близки к завершению в Балашихе, где обустроили 53 народных тропы. В Щелково пешеходные коммуникации появились по 35 адресам, в Рузском — в 23 локациях", - сказала Аипова. Она добавила, что места проведения работ по организации пешеходных дорожек выбирали исходя из запросов и пожеланий жителей, а также фактической потребности: в программу были включены раннее протоптанные и знакомые маршруты. Всего в 2023 году запланировано благоустроить 585 народных троп в 43 городских округах.
https://ria.ru/20230804/zdorove-1888172138.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), бронницы, реутов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Бронницы, Реутов

Более 300 народных троп благоустроили в Подмосковье

© Фото : Главное управление содержания территорий Московской областиБолее 300 народных троп благоустроили в Подмосковье
Более 300 народных троп благоустроили в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : Главное управление содержания территорий Московской области
Более 300 народных троп благоустроили в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Московской области завершено обустройство 316 народных троп, сообщает пресс-служба главного управления содержания территорий региона.
Программа по созданию пешеходных коммуникаций активно реализуется в Московской области. Народные тропы соединяют важные объекты городской инфраструктуры. Благодаря им привычные маршруты к школам, детским садам, поликлиникам, остановкам общественного транспорта, детским игровым и спортивным площадкам стали более комфортными.
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Как отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова, на данный момент в Подмосковье можно пройтись по 316 благоустроенным пешеходным дорожкам. Подрядные организации продолжают работать в энергичном темпе: в процессе обустройства на данный момент еще 86 объектов.
"На 100% с задачей справились 11 городских округов: Бронницы, Реутов, Электрогорск, Серебряные Пруды, Домодедово, Кашира, Пушкинский, Талдомский, Лыткарино, Лотошино и Королев. Близки к завершению в Балашихе, где обустроили 53 народных тропы. В Щелково пешеходные коммуникации появились по 35 адресам, в Рузском — в 23 локациях", - сказала Аипова.
Она добавила, что места проведения работ по организации пешеходных дорожек выбирали исходя из запросов и пожеланий жителей, а также фактической потребности: в программу были включены раннее протоптанные и знакомые маршруты. Всего в 2023 году запланировано благоустроить 585 народных троп в 43 городских округах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БронницыРеутов
 
 
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