https://ria.ru/20230804/podmoskove-1888191216.html

Свыше 100 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье

Свыше 100 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2023

Свыше 100 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье

На горячую линию главного врача в Московской области с начала текущего года поступило более 100 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:46

2023-08-04T14:46

2023-08-04T14:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На горячую линию главного врача в Московской области с начала текущего года поступило более 100 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. В июне 2022 года в медицинских организациях Московской области начала работать горячая линия главного врача. Пациенты могут задать по телефону интересующие вопросы, а также оставить отзыв или предложения. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что горячая линия главного врача позволяет жителям Подмосковья оперативно получить ответы на волнующие вопросы. "Например, уточнить справочную информацию о работе поликлиники или стационара, о записи к специалистам и другие. С начала года на нее поступило уже 107 тысяч звонков, а ежедневно пациенты обращаются на нее около тысячи раз", - сказала Стригункова. В пресс-службе уточнили, что единый номер телефона горячей линии: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер, который соответствует конкретной медицинской организации. Узнать добавочный номер можно на сайтах медорганизаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках. График работы линии: по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

https://ria.ru/20230803/podmoskove-1887933306.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова