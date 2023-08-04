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Свыше 100 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2023
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Новости Подмосковья
 
14:46 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/podmoskove-1888191216.html
Свыше 100 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье
Свыше 100 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2023
Свыше 100 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье
На горячую линию главного врача в Московской области с начала текущего года поступило более 100 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:46
2023-08-04T14:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На горячую линию главного врача в Московской области с начала текущего года поступило более 100 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. В июне 2022 года в медицинских организациях Московской области начала работать горячая линия главного врача. Пациенты могут задать по телефону интересующие вопросы, а также оставить отзыв или предложения. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что горячая линия главного врача позволяет жителям Подмосковья оперативно получить ответы на волнующие вопросы. "Например, уточнить справочную информацию о работе поликлиники или стационара, о записи к специалистам и другие. С начала года на нее поступило уже 107 тысяч звонков, а ежедневно пациенты обращаются на нее около тысячи раз", - сказала Стригункова. В пресс-службе уточнили, что единый номер телефона горячей линии: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер, который соответствует конкретной медицинской организации. Узнать добавочный номер можно на сайтах медорганизаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках. График работы линии: по рабочим дням с 9:00 до 18:00.
https://ria.ru/20230803/podmoskove-1887933306.html
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Свыше 100 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье

© iStock.com / WavebreakmediaВрач разговаривает по телефону
Врач разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© iStock.com / Wavebreakmedia
Врач разговаривает по телефону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На горячую линию главного врача в Московской области с начала текущего года поступило более 100 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
В июне 2022 года в медицинских организациях Московской области начала работать горячая линия главного врача. Пациенты могут задать по телефону интересующие вопросы, а также оставить отзыв или предложения. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что горячая линия главного врача позволяет жителям Подмосковья оперативно получить ответы на волнующие вопросы.
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"Например, уточнить справочную информацию о работе поликлиники или стационара, о записи к специалистам и другие. С начала года на нее поступило уже 107 тысяч звонков, а ежедневно пациенты обращаются на нее около тысячи раз", - сказала Стригункова.
В пресс-службе уточнили, что единый номер телефона горячей линии: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер, который соответствует конкретной медицинской организации. Узнать добавочный номер можно на сайтах медорганизаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках. График работы линии: по рабочим дням с 9:00 до 18:00.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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